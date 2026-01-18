Obraně se konečně podařilo uzavřít analýzu, na jejímž základě nakoupí přes 250 nových kolových obrněných vozidel za desítky miliard korun. Zásadní materiál předali úředníci vojákům předposlední den loňského roku. Dokument poslouží jako základní ukazatel pro to, jestli české pozemní síly dál zůstanou závislé na českém koncernu CSG, nebo se vyzbrojí obrněnci západní výroby.
Je to jen pár dnů, co se státní opravárenský podnik VOP CZ pochlubil strojírenským úspěchem. Po téměř rok trvajícím certifikačním procesu vojenský provoz v Šenově u Nového Jičína získal licenci umožňující nejvyšší úroveň svařování vojenské techniky západní výroby.
„Zároveň se tímto krokem zařazujeme mezi světové dodavatele vojenských svařenců,“ těší Vlastimila Navrátila, ředitele VOP CZ. Podnik už tak například pro mezinárodní zbrojní konglomerát KNDS svařuje obrněné kabiny náklaďáků Iveco.
Šenovští však pokukují hlavně po zakázkách pro českou armádu, pro niž ministerstvo obrany zřídilo moravskoslezské opravny především. Kromě jiného jde i o chystané přezbrojení 4. brigády rychlého nasazení s velitelstvím v Žatci.
Už v létě roku 2024 totiž náčelník generálního štábu Karel Řehka po poradě rozhodl, že místo modernizace stávajících 127 vozidel Pandur II vojsko pořídí úplně nové obrněnce a hlavní útočnou jednotku české armády přitom kompletně dozbrojí.
„My potřebujeme vozidlo, které by plnilo požadavky NATO, mělo schopnost mid-life upgradu (modernizace, která prodlouží jeho životnost a zvýší jeho schopnosti, pozn. red.), abychom ho mohli dlouhodobě používat. Které vozidlo tohle zadání splní a bude ekonomicky nejvýhodnější, takové vozidlo armáda bude požadovat. Tečka. Není tam žádná preference,“ sesumíroval to Řehka už dřív.
„Možné politické rozhodování vlády visí na finálním stanovisku vojáků. To visí na tom, že se zpracovává studie proveditelnosti. Mě to jako náčelníka generálního štábu trápí, protože na tom visí bojeschopnost jednoho z našich klíčových prvků v kolektivní obraně,“ popsal Řehka situaci loni v březnu.
Studie nebude zveřejněna
A onu zásadní analýzu, která vojákům poradí, jak se mají finálně rozhodnout, už mají armádní stratégové konečně hotovou. Před několika dny ji dostali od kolegů z ministerstva obrany.
„Studie proveditelnosti k projektu nákupu kolových obrněných transportérů byla doručena dne 30. prosince 2025,“ potvrzuje Zdeňka Sobarňa Košvancová z kanceláře náčelníka generálního štábu. „V současné době probíhá její analýza a odborné posouzení. Po dokončení této fáze bude připraveno doporučení pro velení armády,“ pokračuje Košvancová.
Jedním dechem doplňuje, že v této chvíli prý nelze předjímat žádné závěry ani preferované řešení.
„Pokud dojde k rozhodnutí realizovat akvizici, celý proces se bude řídit platnou legislativou a bude předložen a projednán vládou. Studie vzhledem k charakteru utajení nebude zveřejněna,“ nechce Košvancová prozradit žádné detaily ze strategické vojenské analýzy.
Změna plánu
Bývalá ministryně Jana Černochová (ODS) ještě loni tvrdila, že obchod za desítky miliard korun by se mohl rozjet v roce 2026. Umožnit to měl letošní obranný rozpočet naplánovaný vládou Petra Fialy (ODS) na úroveň 2,2 procenta hrubého domácího produktu.
Jenže s nástupem kabinetu Andreje Babiše (ANO), jenž ještě stále nemá schválené hospodaření státu a navíc tvrdí, že si chce na vojenské zakázky posvítit, se původní plány nejspíše změní.
Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, jak se na strategický obchod za desítky miliard korun dívá ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Tedy jestli je pro otevřenou soutěž a zda upřednostňuje nákup operačně odzkoušeného vozidla ze zahraničí, nebo v rámci podpory domácího průmyslu by byl pro pořízení vozidla Pandur 8×8 Evo. To dosud existuje pouze jako prototyp, jejž v Brně postříkala vínem Černochová.
Zůna však, přestože celé úterý i středu seděl v čelní lavici ve Sněmovně a čekal na hlasování o důvěře pro novou vládu, na novinářské dotazy neodpověděl.
Co se starými pandury?
Obrana dosud v souvislosti s obchodem vedla tržní konzultace se čtyřmi zbrojovkami - evropskou skupinou Artec, GDLS, Patrií a tuzemskou Tatra Defence Vehicle. A očekává se, že ve finále se bude rozhodovat mezi obrněnci Boxer, loni představeným prototypem Pandur 8×8 Evo a Patrií AMV XP.
„My potřebujeme, aby u všech jednotek brigády byla tatáž platforma a pokud možno na stejné úrovni stáří. A ne abych tady měl pandura starého dvacet let a dalšího starého dva roky,“ nastínil už dříve Jiří Líbal, velitel 4. brigády rychlého nasazení, reportérovi deníku Aktuálně.cz.
Nové vozidlo by kromě tříčlenné osádky mělo převézt šestičlenný výsadek a navíc jednoho specialistu. Mluví se třeba o operátorovi dronu. Stejně jako nyní používané pandury či pořizovaná pásová vozidla CV90 by měl být hlavní výzbrojí 30milimetrový kanón a kulomet.
Ozbrojené síly by pro hladký průběh přezbrojení potřebovaly, aby už za dva roky dorazilo prvních osm vozidel do Vyškova. Tam by se s nimi měli vojáci začít učit jezdit.
V roce 2029 by se pak měly rozjet dodávky do posádek v Žatci, Táboře a Jindřichově Hradci. Po skončení modernizace by měly pozemní síly provozovat více než 250 nových kolových obrněnců.
„Pokud dostaneme nové vozidlo, tak tyhle (staré) pandury nezmizí. Přesunuly by se do rezerv a do skladů pro případ války,“ vysvětluje Jiří Líbal, co čeká stávajících 127 kolových obrněnců nakoupených celkově za 16,5 miliardy korun.
