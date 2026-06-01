Policejní letecká služba získá jedenáct nových helikoptér. Pořídí je od firmy Airbus, žádný jiný výrobce do českého tendru nabídku nepřihlásil. První z jedenácti objednaných strojů H145 dorazí v polovině roku 2028. Přesně před deseti lety přitom velmi vážně o nákupu militarizované verze těchto vrtulníků uvažovalo ministerstvo obrany. Tucet helikoptér H145M tehdy Airbus nabízel za 5,7 miliardy.
Ministerstvo vnitra pod vedením Lubomíra Metnara (ANO) nevědomky připomnělo šest a půl let starou epizodu, na niž by české ozbrojené síly nejspíš nejradši zapomněly.
V prosinci roku 2019 ministerstvo obrany – jemuž tehdy šéfoval také Metnar – podepsalo nákup amerických vrtulníků Bell Helicopter za 17,6 miliardy korun, aniž by předtím vypořádalo námitky italské společnosti Leonardo. Ta totiž také chtěla vojákům dodávat své stroje. Armáda ovšem vybrala vrtulníky UH-1Y a AH-1Z.
Teď by se ale Leonardo opět mohlo dostat do hry. Nikoliv do obchodu s armádou, ale s policií. Jenže v chystaném kontraktu ministerstva vnitra, který rozjela ještě minulá vláda Petra Fialy (ODS), se nakonec neobjevilo.
„Veřejná zakázka byla vyhlášena 24. září 2025 jako otevřené řízení. V předběžné tržní konzultaci byli osloveni tři potenciální dodavatelé lehkých multifunkčních vrtulníků, a to Leonardo, Bell Textron a Airbus Helicopter Deutschland,“ vypočítává Adam Rözler, mluvčí ministerstva vnitra.
Přestože tedy resort tvrdí, že oslovil tři výrobce, v ruce měl nakonec pouze jedinou nabídku. Nikdo jiný než německá divize společnosti Airbus se do miliardové zakázky nezapojil.
„Tato nabídka splnila všechny podmínky účasti a cena nepřekročila předpokládanou hodnotu zjištěnou předběžnou tržní konzultací,“ vysvětluje Rözler, proč soutěž neopakovali a vystačili si pouze s jediným zájemcem.
Policie tvrdí, že je ráda
„Za tuhle volbu jsme rádi,“ tvrdí policejní prezident Martin Vondrášek. Podle jeho slov prý dodávka jedenácti nových strojů umožní odstavit patnáct starých – tedy devět helikoptér EC-135 a šest Bell 412.
„Potřebovali jsme vrtulník, který bude umět víc než EC-135 a plus minus to samé co Bell 412,“ přibližuje Vondrášek, jakým způsobem se obchod plánoval.
„Pro nás je důležité, že nebudeme provozovat patnáct vrtulníků, ale jedenáct, které budou novější a jejich provozní náklady budou výrazně nižší,“ doplnil Vondrášek.
Policejní letecká služba tak získá k vrtulníkům za celkových pět miliard korun, na něž zhruba půlmiliardou přispějí i fondy Evropské unie, zdravotnické zástavby pro záchrannou službu, jeřáby či podvěsy. Maximálně se může na palubu H145 vměstnat až deset lidí včetně posádky.
H145M má německá i maďarská armáda
Airbusu se tak nyní podařilo to, co před deseti lety nedokázal. Tehdy se – podobně jako Leonardo – se svými lehkými militarizovanými vrtulníky H145M ucházel o zakázku české armády.
I když Praze v roce 2017 předložil nejlevnější nabídku – tucet strojů ocenil na 5,7 miliardy korun –, neuspěl. Cenou se mu dokázala rovnat jen firma AgustaWestland (dnes Leonardo), jejíchž dvanáct helikoptér AW139 by bylo o 800 milionů dražších.
Ministerstvo obrany však nabídku firmy Airbus vyloučilo. A nakonec si v roce 2019 v problematickém obchodě pořídilo úplně jinou kategorii – americké víceúčelové a bitevní vrtulníky z texaských dílen Bell Helicopter.
Flotilu H145M využívá třeba německý bundeswehr, v hangárech je mají jeho speciální jednotky. Vyzbrojené jsou pouze rotačními kulomety zasazenými v bočních dveřích. Naproti tomu letka maďarských H145M nosí těžší výstroj, kromě kanonů může v podvěsu nést i řízené či neřízené střely k ničení letících i pozemních cílů.
