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Domácí

Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Ranní vzorek nevyhověl limitům

ČTK
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Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů.

cisterna, pitná voda, náhradní zásobování
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Náhradní zásobování vodou v cisternách bylo zajištěno u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Na snímku z 25. září 2026 si lidé odebírají vodu z jedné z cisteren.Foto: ČTK – Krumphanzl Michal
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„Problém se objevil na distribuční síti, kde se objevilo zůstatkové olovo," řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Síť je podle vodáren nyní zásobována výhradně ze zdrojů nekontaminovaných olovem a klíčové akumulační objekty jsou naplněné nezávadnou pitnou vodou.

Vodárny proto začaly distribuční síť proplachovat a část vody odpouštějí. Přednostně začaly v Máslovicích. Celou síť podle nich není možné proplachovat najednou, aby se nepřerušily dodávky vody.

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Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena Voda objevily minulý týden, od čtvrtka tam není možné používat vodu k pití a vaření. Vodárny v pondělí označily první fázi opatření za úspěšně dokončenou.

Další etapa se podle nich zaměří na odstranění olova z distribuční sítě. Opatření budou v zasažené oblasti platit i v úterý a vodárny budou ve stejném režimu pokračovat také v kontrolách kvality vody, řekla Rabasová.

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Náhradní zásobování pitnou vodou v dotčených obcích pokračuje. Vodárny v pondělí zvýšily počet přistavených cisteren v zasažené oblasti o čtyři na 39. Aktuální rozmístění cisteren zveřejňují vodárny v mapě.

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„Jsme připraveni, pokud by byl opravdu nedostatek, nebo by to obce vyhodnotily tak, že je potřeba doplnit, jsme připraveni a můžeme využít ještě další,“ řekla Rabasová.

V neděli vyhovělo limitu všech 33 zveřejněných výsledků rozborů z kontrolních míst vodovodní soustavy. Nejvyšší hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. V horním vodojemu v Odoleně Vodě výsledky dosáhly nejvýše 1,4 mikrogramu.

V sobotu přitom ranní vzorek z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval 41,1 mikrogramu olova na litr. Vodárny poté odstavily jednu komoru vodojemu a začaly ji čistit. Dva následující sobotní odběry na stejném místě už limit splnily.

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Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Ve čtyřech vrtech koncentrace překročila 100 mikrogramů olova na litr. Výpadek nahrazují vodou z vedlejšího prameniště.

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Vodárny v pátek oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí. Jedním z možných zdrojů je podle nich nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle.

Příčina kontaminace zatím potvrzená není. Podle pondělních informací vodáren situaci vyšetřuje policie ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a vodoprávním úřadem v Mělníku.

Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem 30 mikrogramů na litr či nižší proto neočekávají negativní dopad na zdraví.

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