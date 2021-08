Vobořil: Tálibán asi zmenší trh s opiem. Přijde silnější droga, bude umírat více lidí

"Nástup Tálibánu může otřást s globálním opiovým trhem. Budou chtít ukázat, že něco dělají dobře, a drogy usměrnit. Problém v dodávkách jedné drogy ale vždy způsobí nárůst jiné," říká v rozhovoru odborník na drogy Jindřich Vobořil. Podle něj nyní nad světovým trhem s opiem visí fentanylové riziko. "To je opravdu hodně špatná zpráva. Pokud lidé přejdou na fentanyl, budou umírat více," dodává.

Znamená nástup Tálibánu úplný konec pro protidrogové iniciativy v Afghánistánu?

To všechno uvidíme, osobně si myslím, že i Tálibán bude v tomhle muset dělat něco praktického a pragmatického, protože je tam problém tak obrovský, že to má úplně jiné rozměry než tady v Evropě. Afghánistán má 25 až 30 milionů lidí a odhaduje se, že tři miliony z nich jsou každodenní uživatelé opioidů, jako je morfin, heroin nebo opium. Byť tam je mnohem menší problém s alkoholem. Ale nedokážu si představit, že by podpůrné programy úplně nedělali. Uvidíme, jaký je Tálibán dnes - po dvaceti letech. Oni se tváří, že jsou jiní, i když to z těch prvních kroků nevypadá.

Jindřich Vobořil Jindřich Vobořil patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku. Působil jako národní protidrogový koordinátor a ředitel sekce protidrogové politiky a sekretariátu rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Nyní Jindřich Vobořil působí jako ředitel Společnosti Podané ruce, která poskytuje služby v oblastech prevence, léčby návykového chování a duševního zdraví.

Jak vypadají v Afghánistánu podpůrné programy pro drogově závislé?

Od doby represe se v Afghánistánu vybudovala dobrá pracoviště a ve velkém se rozjely projekty, jako je například dodávka metadonové substituce pro třicet tisíc závislých lidí. Tady máme pro srovnání jednotky tisíc takových lidí. Když jsem do Afghánistánu poprvé přijel, ještě s kolegy z Francie, tak o tom nikdo nechtěl slyšet a lidé, kteří tomu oponovali, se stali v posledních letech lídry programů. Pohled lidí se tedy velmi mění a Tálibán to nebude moci neřešit, jelikož problém s drogami se týká opravdu mnoha rodin. A nemyslím si, že to dokážou vyřešit v masovém měřítku pouze represí. Nicméně co přesně se stane, odhadnout nedokážu.

Talibán měl podle oficiálních odhadů minulý rok příjem přes 400 milionů amerických dolarů právě z nelegálního obchodu s drogami, může být po jeho nástupu drogová situace horší?

To mi přijde nějak málo, to bude mnohem více. Já si nedovedu představit, že by to mohlo být ještě horší. Už je to tam tak strašné, že 67 procent HDP tvoří opium a drogy, které jsou deriváty z opia. Poslední léta to jde také z velké části přes Rusko. Kdysi se tam opium pouze pěstovalo, vyváželo ven a mimo hranice Afghánistánu se z něj vyráběl heroin. Dnes už tam jsou obrovské prostory a celá logistika výroby na místě. To znamená, že tam k tomu někdo už léta vozí chemikálie a je tam tedy úplně všechno.

Jak nástup Tálibánu změní globální trh s opiem?

Intuitivně si myslím, že budou chtít trh usměrňovat a budou chtít zmírnit množství výroby. Takže ta může klesnout a spíš na evropských a amerických trzích vznikne mezi uživateli panika, protože poklesem dodávek stoupne jejich cena. Samozřejmě se také může snížit čistota heroinu, bude pančovaný a lidé budou umírat více, jelikož místo toho budou přecházet na fentanyl. Tohoto se paradoxně bojím více - že se přísuny sníží, zvýší se cena a že to s drogovou scénou v Evropě velmi zahýbe. Ne však tolik v Česku - tady s heroinem zásadní problém nemáme.

Proč by měl Tálibán chtít snížit dodávky na globální trh s drogami?

On bude chtít ukázat, že něco dělá dobře. Domnívám se, že budou chtít drogy omezit a usměrnit jen do několika rukou. V době, kdy v zemi vládl Tálibán, představoval Afghánistán nějakých 40 procent světové produkce opioidů a dnes se to odhaduje až na 90 procent. Oni to budou chtít určitě omezit. V nějaké chvíli budou ve složité ekonomické situaci, a jestli celá ekonomika stojí a padá s pěstováním opia a výrobou heroinu, tak to dlouhodobě udržitelné není. Oni tedy budou hledat nějaké modely, jak se světem obchod navázat. Primárně samozřejmě s těmi zeměmi, které teď vypadají jako jejich spojenci. Čína, samozřejmě Pákistán, Rusko a země, které neevakuují své ambasády. Dlouhodobě dodávky drog samozřejmě nepůjde úplně omezit, ale i sebemenší omezení - například pětiprocentní - může v některých zemích vyvolat velkou paniku. Jak se na černém trhu zvednou ceny, je to problém, který někdo rychle zaplní fentanylem.

Mohli jsme někdy v historii takový jev pozorovat?

Je to zkušenost jak z Evropy, tak ze Spojených států. V Evropě je třeba známý příklad z Estonska, které velice dobře reformovalo policii a boj s drogovou problematikou se stal velice účinným. Nicméně ve chvíli, kdy jste v ochraně proti pašování drog velice účinní a zastavíte přísun z jedné strany, úplně vždycky to vyvolá nějaký jiný otřes a způsobí to například nárůst fentanylu nebo nárůst pervitinu. To se stalo právě i v Estonsku - ve chvíli, kdy zlikvidovali cesty heroinu z Ruska, narostl tam počet úmrtí na fentanyl z drogy domácí výroby. To samé se dělo ve Spojených státech.

Závislosti jsou takový fenomén, že se nedá počítat s tím, že když zastavím nějakou část přísunu, tak se problém zmenší. On se přesune a většinou se naopak zhorší, protože se najde nějaká látka - jako je třeba právě fentanyl -, která je mnohonásobně silnější, účinnější a je syntetická, takže ji někdo vyrobí v Evropě v laboratoři.

Je tohle ta nejvýraznější změna, která se může na trhu s drogami odehrát?

Tohle se může odehrát, ale vzhledem k tomu, že v Afghánistánu zůstává beze změny ruská ambasáda, a pokud vím, tak tam zůstávají i ruští poradci, tak si myslím, že část drogových cest jde do vysokých pater ruského establishmentu, takže je i možné, že se stane pravý opak. Ale jak říkám, spíše si tipuji, že minimálně krátkodobě se odehraje nějaký otřes na drogových trzích. Může se stát, že část dodávek, například pro Severní Ameriku, převezme Mexiko a část přejde do trhu s fentanylem, což je opravdu hodně špatná zpráva. Epidemie smrti na opioidové drogy v Severní Americe je primárně vázaná na fentanyl.

Vaše organizace Podané ruce psala, že potřebujete evakuovat kolegy, kteří vám pomáhali s protidrogovými programy v Afghánistánu. O kolik lidí jde?

O jednotky lidí, přesněji o dva kolegy a jejich rodiny. Ale zatím to nevypadá, že by bylo dost letadel.

Vnímáte, že jsou v ohrožení, protože byli spolupracovníky vaší charitativní mise?

Je to kombinace více věcí, které úplně nemohu říci, abych ty lidi neidentifikoval. Zároveň díky spolupráci s námi ti lidé vyrostli i uvnitř vlastní společnosti a měli různé vstupy do médií, do odborných či manažerských pozic a podobně. Oba kolegové měli za poslední léta zásadní problém s Tálibánem. Není to tedy úplně nová věc. Spolupracovníků máme více, ale tihle dva jsou v problémech už nějakou dobu.

