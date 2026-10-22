ODS hledá nový směr. Vlivná tvář strany navrhuje nečekané spojenectví a říká, co s Fialou

Poměrně překvapivého spojence by chtěl pro ODS získat její stínový ministr pro místní rozvoj a ostravský politik Radim Ivan. Jde o Piráty, tedy stranu, se kterou sice občanští demokraté byli ve vládě, jejich rozchod ale nedopadl nejlépe. Vedle toho v rozhovoru pro Aktuálně.cz Ivan mluvil o návratu Petra Fialy, co by mělo teď udělat vedení ODS i jak by se strana měla postavit k prezidentské volbě.
Vy jste mi říkal o svém plánu na spolupráci mezi ODS a Piráty. Jak si ji představujete a jak by mohlo takové spojení fungovat?
Určitě nevolám po tom, že bychom hned měli jít do předvolební koalice. Ta z toho může teoreticky vyplynout. Udělal jsem pár telefonátů s lidmi, kteří by si to u Pirátů dovedli představit. A moje představa je, že bychom začali diskusí ve skupince, kde bychom se pobavili o programových věcech.
A zároveň by bylo vhodné vyhodnotit si i dosavadní spolupráci mezi ODS a Piráty ve vládě. Tam byl osobní spor Patra Fialy a Ivana Bartoše, což poškodilo obě strany.
Takže si sednout a říct si, co se nepovedlo ze strany Ivana, co ze strany ODS, protože tohle po odchodu Pirátů z vlády nikdo neudělal, a jak to můžeme do budoucna zlepšit. Myslím si, že s nimi řešíme podobná témata.
Jde tedy o to pobavit se o programových věcech, na kterých se na celostátní úrovni shodneme. A také jestli je budeme společně prosazovat, nebo jestli budeme jednou ve vládní koalici, nebo jestli utvoříme něco dlouhodobějšího. Třeba spolupráci, kdy na sebe Piráti s ODS nebudou útočit. To si myslím, že je legitimní představa.
Musíme se spojovat
Dobrá, ale ODS už přece s jinými stranami spolupracovala…
Poučení z vlády Petra Fialy je, že hlavním motivem bylo spojení na základě toho, že chceme porazit Babiše – ale nebyly vydiskutované programové věci.
Když se podívám na program Pirátů v oblasti, kterou mám jako stínový ministr pro místní rozvoj na starost, myslím si, že najdeme dost společných bodů.
Které to jsou?
Třeba efektivitu státu. Myslím si, že i spojování obcí, digitalizace, ale také zrušení tabulek – což by mohla být cesta k tomu, aby ve státní správě v budoucnu pracovalo sice méně lidí, aby byla více digitalizovaná. Ale na druhou stranu, abychom mohli do státní správy přivést odborníky, které si budeme moct dovolit zaplatit.
A z velkých věcí, které Piráti dlouhodobě říkají, tak to bylo krásně vidět na spolupráci pana Jindřicha Vobořila (ANO; bývalý národní protidrogový koordinátor – pozn. ed.) s paní Janou Michailidu (Piráti) na legalizaci konopí. To je jedno z témat, ke kterým se můžeme společně vrátit. A našli bychom jich podle mě víc.
Vy jste několikrát říkal, že by ODS mohla brát talenty třeba od monarchistů nebo z jiných konzervativních stran. Ale Piráti rozhodně nejsou pravicově konzervativní strana.
Zmiňoval jsem monarchisty, ti určitě konzervativní jsou. Zmiňoval jsem i Voluntii, která je naopak až libertariánská. A myslím si, že Piráti jsou po cestě k libertariánům. Ale nehodnotím, co dneska představuje jejich poslanecký klub nebo lidé, kteří u nich volají po kulturních tématech.
Opravdu hovořím o protnutí mezi voliči. Protože ty nezajímá, jestli se problém řeší víc odésáckým, nebo pirátským způsobem. Zajímá ho jen, jestli to dokážeme vyřešit.
Piráti řeší bydlení, neřeší ho podle mě tak, jak by se mělo, ale to nevadí. My ho chceme řešit jinak. A myslím si, že dokážeme najít nějaký kompromis.
Ale mezi ODS a Piráty jsou příkopy.
Domnívám se, že příkopy jsou hlavně osobní. Piráti také měli své období, kdy byli více vlevo nebo progresivní. Ale progresivismus a modernismus jsou blízko sebe.
Kdyby trošku ubrali a my trošku přidali, tak shodu podle mě dokážeme najít. A osobní animozity jsou za mě vždycky řešitelné. Třeba tím, že se aktéři, kteří spor měli, už nepotkají. Prostě tam budou jiní lidé, kteří budou reprezentovat zájmy jejich voličů.
A nejsou ty příkopy už příliš hluboké?
Podle mě se většina příkopů dá postupně zakopat. Myslím si, že by to byla výzva sladit ty dva programy a směr i vystupování.
Opravdu je to autentické a vycházím i z vlastní zkušenosti, kdy jsem jako člen ODS volil Piráty, protože jsem byl naštvaný na ODS. Myslím, že to bylo do europarlamentu v 2014, kdy jsem volil Ivana Bartoše.
Znám spoustu lidí, pro které ODS a Piráti jsou dvě volby, mezi kterými se rozhodují. A vycházím i z toho, že rodiče některých členů pirátské strany u nás v regionu byli v ODS.
Takže byste to chtěl udělat jako pilotní projekt u vás v regionu a potom jít za předsednictvem ODS s tím, proč to nefunguje i na celostátní úrovni?
Navrhnu předsednictvu, aby mi tento projekt svěřili. Může to vyjít i nemusí. Ale jde o to pobavit se o možné shodě. Jestli to pak bude znamenat větší spolupráci, nebo ne, to nevím.
Ale naším úkolem je – a všichni o tom mluví – se spojovat. A já nejsem nastavený, abych se spojoval proti něčemu, proti určitému zlu, což je taky důležité, ale chci se spojovat pro nějaký pozitivní program.
A jak dokážete přesvědčit voliče, že nejde jen o spojení v rámci Antibabiše?
Tím, že tam budou ty konkrétní návrhy a politika. Že tam bude, řekněme, pět bodů, které společně budou ODS a Piráti prosazovat. Ať už budou v koalici s kýmkoliv.
Abychom voličům řekli: podívejte se, na tomhle jsme se shodli. Máme nějakou společnou historii, která nebyla vždy růžová, ale protože si myslíme, že Česká republika se potřebuje modernizovat, tak vám předkládáme, že společně budeme prosazovat tyhle body.
A dovedu si představit, že stejný modus operandi použijeme i s lidovci. Ale se STAN nevím…
Povolební zúčtování
Když se ovšem podíváte na výsledek ODS ve volbách, jak jej hodnotíte?
Střídavé oblačno. Jsou tam velmi pozitivní poznatky, na kterých je třeba stavět.
To myslíte Senát?
To samozřejmě také, ale ten dlouhodobě umíme a dokážeme tam vytipovat dobré osobnosti. To je dobrá a nedocenitelná práce Zdeňka Nitry a Miloše Vystrčila a před nimi ještě Jardy Kubery.
Pozitivní věci, které vidím, jsou, že tam, kde se povedlo ODS obměnit a dostat tam nové tváře, tak tam byla z velké části úspěšná. Říkají nám to i data. Zkrátka tam, kde se to dělá poctivě, pracovitě – viz Vysočina a primátor Jihlavy pan Petr Ryška.
Když v Ostravě funguje dobře primátor, což fungoval, a ještě se k tomu dodá nová kandidátka, tak jsme schopní dosáhnout dobrých výsledků. Plus je to i výsledek naší čtyřleté činnosti.
A v místech, kde ODS historicky v posledních 15–20 letech byla v háji, tak nám teď rostou nové osobnosti, protože ti staří už odešli.
A když dám do protikladu Prahu a Brno, kde ODS historicky byla silná, ale teď tam nevyhrála?
V Brně je to výsledek toho, jak to tam dělali. Uzavřené sdružení, o kandidátech rozhodoval jeden nebo dva lidé, byly tam nějaké kauzy.
To myslíte Markétu Vaňkovou a pana Kerndla? Nebo ještě vzpomínáte na Pavla Blažka?
Předchozí vedení, jehož součástí byl i Robert Kerndl, je to tak. Byla tam šance vzít další lidi a zapojit je, ale nechtěli je nechat vyrůst vedle sebe. Tak to prostě takhle dopadlo. Ale oceňuji, že z toho Robert vyvodil osobní odpovědnost a rezignoval na post šéfa sdružení v Brně.
Na druhou stranu, v jednotlivých částech to nedopadlo úplně špatně. Je potřeba se podívat do brněnských částí, kde a kdo vyrostl, a je potřeba k tomu přistoupit podobně, jak jsme to udělali v Ostravě. Protože kdo by před volbami čekal, že budeme mít lepší výsledek v Ostravě než v Brně?
A co tedy Praha?
Musím Tomášovi Portlíkovi na jednu stranu smeknout. Po tom, jak to tam mediálně vypadalo, hádky s Piráty, se kterými byli v koalici, a navíc pan Svoboda, kterého mám ve velké úctě, ale už v pozici primátora neměl být – tak to Tomáš Portlík dotáhl téměř na remízu se STAN. Což je vlastně dobré.
Před volbami jsem Tomášovi říkal, že si nemyslím, že se od ODS čeká jen kandidátka plná starostů. A že nějaký prvek z byznysu by nám pomohl.
Ale ten výsledek na to, co bylo, není špatný. Tomáš se velmi dobře profiluje v celostátní tvář ODS. Věřím, že se bude víc dostávat do popředí a že on je jednou z nových tváří ODS.
Jak má na výsledek voleb zareagovat vedení strany?
Určitě to má vyhodnotit, vyvodit odpovědnost a říct, co dělat dál.
A co nyní znamená vyvození odpovědnosti?
To si každý člen vedení musí říct sám podle toho, co říkal před volbami. Určitě nebudu nikomu radit, ale ty cíle byly jasné. Martin Kupka kampani věnoval hodně času, makal, objížděl republiku.
Teď je otázka, jestli je problém ve vedení, nebo ve vedení neúspěšných organizací. Tu odpovědnost bychom si měli vyvozovat všichni a bude záležet na tom, kde a jak ODS dopadla.
Za mě má pokračovat přirozená obměna lidí, protože to funguje. Vyvození odpovědnosti má spoustu podob. To neznamená, že má někdo okamžitě rezignovat. Měli jsme na to osm měsíců, to není dlouhá doba. Něco se povedlo, něco ne. Je potřeba si to vyhodnotit a říct si, co budeme dělat dál.
Fiala by se vracet neměl
Když vidíte trend, jakým se ODS ubírá: preference nejsou dobré, výsledek v komunálních volbách není ve spoustě míst takový, jaký jste chtěli – jste připraven případně se opět ucházet o vedoucí pozici v ODS?
Kongres je plánovaný za víc než rok. Myslím, že moje role je teď v regionu, protože to, co se povedlo v Ostravě, je potřeba přenést na úroveň kraje. My jsme sice dopadli dobře, ale jsou i alarmující výsledky v našem kraji.
Takže v tuhle chvíli je odpověď „ne“?
Opravdu to teď není na stole. Jsem připraven pomoci vedení s čímkoliv, proto jsem i ve stínové vládě, proto navrhuji pokusit se najít nějakou kooperaci s Piráty.
Dávám nápady a jsem přesvědčený, že tím stylem, kterým politiku dělám, straně může být ku prospěchu. Určitě nebudu volat po mimořádném kongresu. Je to na každém, ať řekne, jestli chce dál pokračovat, jakým způsobem a co straně přinese.
Když jsme se bavili o situaci v ODS: stále se mluví o tom, že by se mohl vrátit Petr Fiala. Vy si to umíte představit?
Ne. Platí, co bylo na kongresu. Když někdo prohlásí, že po 12 letech, co byl předseda, řekne členům pravdu, že nebude nikoho podporovat, ale že by předsedou měl být někdo, kdo to umí s dopravou a podobné věci.
Petr Fiala ani neobjel členy poté, co prohrál. Takže si nemyslím, že počítá s návratem. Ale nevím.
Nemyslím si, že by bylo dobře se vracet, protože pak bude moct každý říct, že to mohl měnit a nedělal to. Mám ho sice pořád v úctě, jen moc nechápu politické kroky, které byly.
Ale je to bývalý premiér, dovedu si představit, že v nějaké roli se stranou bude fungovat. Protože nechci, aby skončil jako každý předseda ODS, že vrátí stranickou legitimaci.
Další volby, které budou, jsou ty prezidentské. Jak by se k ní měla ODS postavit?
Myslím si, že by se ODS minimálně měla pobavit o tom, jestli nebude mít svoji kandidátku na prezidentku. Minimálně by se o tom měla pobavit.
Kandidátku? Koho?
To ještě nevím. Ale myslím si, že by to společnosti pomohlo, kdyby se definovala nějaká výraznější celostátní tvář. ODS byla první, která měla předsedkyni Senátu. Takže minimálně bychom se o tom měli pobavit.
Mám rád prezidenta Petra Pavla, ale pokud má být ODS sebevědomá strana, tak musí jasně říct, jak si představuje prezidentskou volbu. A paradoxně si myslím, že by to mohlo prezidentovi i pomoc.
A kdo se tak nabízí? Miroslava Němcová?
Ne, ta oznámila konec v politice. Těch jmen je samozřejmě více, které mohou zaujmout. Uvidíme, ale nemusí to být ani nikdo, kdo je teď v politice. Myslím si, že by to ODS mohlo jenom pomoci.
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