Vlezl Macinka do zákeřné pasti? Venku je fotka s „Pauknerem“, ministr vycítil malér

Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se stal terčem sofistikovaného fóru. Absolvoval totiž rozhovor s anonymem vystupujícím pod přezdívkou Thomas Paukner, který v posledních měsících ostře kritizoval bývalou vládu a šířil „investigativu“ s neověřenými zdroji. Jak se ale zdá, nyní se pod kuklou skrýval známý internetový „provokatér“ Vojtěch Pšenák. Macinka poskytl Aktuálně.cz vyjádření.
„Trochu jsme někoho podělali a tahali ho celou dobu za nos. Prostě se setkal jako správný konspirátor a nedbal na vlastní bezpečnost. Zbouráme internet,“ láká kontroverzní influencer Mikael Oganesjan na video, které plánuje zveřejnit ve čtvrtek v 16 hodin.
„Věřil nám, sedl si s námi a leccos nám pověděl. Tys nevěřil, že přijde,“ doplnil Vojtěch Pšenák, který společně s Oganesjanem tvoří „Detektivní partu“ a spolu natáčejí videa, ve kterých například konfrontují notorické dezinformátory či dětské predátory. Mimo jiné stojí za zveřejněním záběrů s domácí pornografií, ve kterých má figurovat poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
Co má tato skupina svérázných influencerů společného s ministrem zahraničí Petrem Macinkou? Podle několika indicií s nimi šéf Motoristů sobě absolvoval rozhovor – a ve hře je scénář, že poněkud nevědomky.
Kdo byl pod kapucí? Paukner určitě ne
Pšenák se totiž měl vydávat za anonymního internetového autora, který ve svých článcích vystupuje pod pseudonymem Thomas Paukner. Letos zveřejnil několik textů, které se věnovaly hnutí STAN, zbrojařským kauzám či České televizi, ovšem s neověřenými zdroji.
Některé analýzy navíc varují, že Paukner je propojený s PR agenturou, a nejde tudíž o jednu konkrétní osobu. Jeho názorová vyhraněnost vůči bývalé vládě Petra Fialy (ODS) nicméně imponovala mnohým podporovatelům současné koalice. Už jednou se objevil v kukle a se slunečními brýlemi v rozhovoru na Parlamentních listech.
Jedna z mnoha facebookových stránek vystupujících jménem Thomase Pauknera – tu největší s několika desítkami tisíc sledujících platforma před týdnem zablokovala – zveřejnila fotku, na které je jak Macinka, tak údajný anonymní autor. Už na první pohled je ale jasné, že oproti rozhovoru na Parlamentních listech jde přinejmenším dle stavby těla o zcela odlišné osoby.
Ministr nabídl svůj pohled
Macinka pro redakci Aktuálně.cz nicméně uvedl, že šprým údajně prokoukl. Influencer měl prozradit nejen hlas, ale také fyzický vzhled hostitele ve studiu.
„Bylo to tak, že mě opakovaně zvali na rozhovor a já, jelikož prostě chodím běžně na rozhovory, tak jsem to pozvání přijal. Když jsem tam pak přišel a viděl jsem tam toho zakukleného Pšeňáka, tak jsem ho samozřejmě okamžitě poznal,“ sdělil ministr deníku.
„Mluvil takovým tím svým kňouravým hlasem. Ale já jsem to chtěl dohrát do konce a čekal jsem, že na mě něco vytáhnou, nějaký trolling nebo provokaci, ale nic. To bylo 40 minut absolutně servilního rozhovoru,“ dodal šéf české diplomacie a Motoristů.
Nepoznal by to jen slepý a hluchý, píše Macinka
Rozhovor měl vzniknout ještě během léta. Chvilku předtím, než fotka spatřila světlo světa, zveřejnil Macinka ještě ve středu facebookový příspěvek.
„Politik udělá ve funkci tisíce rozhovorů. Některé jsou zajímavé, jiné ani moc ne. Jeden takový mám za sebou a měl by asi vyjít brzy,“ napsal ministr zahraničí zřejmě v době, kdy se vracel z irského Dublinu, kde byl na pracovním jednání.
„Zakuklený pan Pšenák se sice snažil vypadat jako Thomas Paukner, ale i tak by ty jeho ‚vysportované‘ obrysy a typický kňouravý projev nepoznal jen člověk úplně slepý a hluchý. Láhev rumu, kterou mi dal, ale vypiju na jeho počest a těším se, že bude volit Motoristy, jak sliboval,“ doplnil současný šéf diplomacie.
V diskusi pod příspěvkem se pak rozjela bouřlivá debata. Jeden názorový tábor kritizoval Macinku, že s vědomím, komu rozhovor poskytuje, dal rozhovor skupině, která má za sebou řadu kontroverzí. Jiní se mu naopak smějí, že se snaží situaci bagatelizovat a že vlezl bez rozmyslu do pasti internetových influencerů.
Video, které napoví víc, má skupina kolem Oganesjana zveřejnit ve čtvrtek v 16 hodin. Redakce Aktuálně.cz se obrátila na ministra Macinku se žádostí o další vyjádření.
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