Vlčka bude po odchodu na pozici šéfa hasičů zastupovat náměstek Ošlejšek

Odcházejícího generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimíra Vlčka bude zastupovat náměstek Petr Ošlejšek. Hasiči to v pondělí uvedli na sociální síti X. Na místo šéfa hasičů vyhlásil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na počátku měsíce výběrové řízení. Nový generální ředitel by podle ministerstva měl začít vést hasiče od začátku září. Funkční období je pětileté.
Vlčkovi skončil v sobotu mandát a odchází do civilu. Letos v dubnu mu bylo 65 let. Metnar o den později pověřil zastupováním Ošlejška. "Kontinuita řízení, rozhodování a plnění všech úkolů HZS ČR je tím zajištěna v plném rozsahu," uvedl sbor.
Ošlejšek byl doposud druhým nejvýše postaveným důstojníkem sboru. U profesionálních hasičů působí od roku 1997. V roce 2000 se stal velitelem družstva na územním odboru Prostějov. Prošel všemi stupni velení až po funkci náměstka ředitele hasičů Olomouckého kraje, kterou zastával v letech 2010–2021. Od roku 2021 působí jako náměstek generálního ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení.
Vlček chce podle dřívějších informací serveru Novinky.cz po odchodu z vedení hasičského sboru pracovat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Na tamní Fakultě bezpečnostního inženýrství dlouhodobě působí jako pedagog, v současnosti je proděkanem pro strategii.
Do výběrového řízení, do kterého se zájemci mohli hlásit do 16. července, se mohl přihlásit příslušník bezpečnostního sboru ve služební hodnosti vrchní rada. Zájemce musel mít magisterské vysokoškolské vzdělání, být ve služebním poměru minimálně 12 let a ve výkonu služby dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků. Musel mít také oprávnění k přístupu k utajovaným informacím na stupeň tajné.
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