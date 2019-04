Vlastníci Kotvy porušili zákon, neohlásili změnu majitele. Sankce jim ale nehrozí

před 9 minutami

Majitelé obchodního domu Kotva tím, že neoznámili změnu vlastníka, sice porušili památkový zákon, sankce jim za to ale nehrozí, řekla mluvčí ministerstva Martha Häckl, podle které připravovaný nový památkový zákon se zpřísněním sankcí počítá. Ministr Antonín Staněk uvedl, že originální koncepce domu by podle něj měla zůstat zachována a památkově by i nadále měla být chráněna.

Ministerstvo kultury, respektive ministr nedávno kvůli tomu, že se během řízení o prohlášení Kotvy za památku změnil vlastník, rozhodl zrušit v té době vydané rozhodnutí svého památkového odboru. Ten obchodní dům za památku prohlásil. Nový vlastník proti rozhodnutí podal rozklad. Ministr rozhodnutí svého odboru údajně zrušil kvůli právní jistotě a předal mu věc zpět. Odbor se případnou památkovou ochranou domu znovu zabývá. Mluvčí ve středu připomněla, že zrušením rozhodnutí se nic nemění, protože již od počátku řízení o prohlášení za památku je ze zákona vlastník povinen věc chránit před zničením nebo poškozením. "Ačkoli nejsem Pražan, rozumím zájmu i obavám, jež Pražané věnují rekonstrukci kdysi tak oblíbeného obchodního domu Kotva. Jeho originální koncepce ve tvaru kousku včelího plástu by podle mě měla zůstat zachována a památkově i nadále chráněna," uvedl Staněk. "Osobně dohlédnu na to, aby byl celý proces znovu prověřen, a v rámci svých kompetencí se maximálně zasadím o to, aby ve věci Kotvy nedošlo již k žádným bezdůvodným průtahům," uvedl. Majitel objektu má podle zákona povinnost státu oznámit, že chce prodat objekt, který je památkou nebo se i jeho případná památková ochrana zatím jen posuzuje. "Tato povinnost není pod sankcí, jde o jednu z nedokonalostí zákona o státní památkové péči. Ministr Staněk bude usilovat o to, aby v rámci připravované novely zákona o státní památkové péči bylo možné i takové pochybení sankcionovat," uvedla mluvčí. Podle ministra jsou nedostačující i současné postihy za porušení zákona. "Případ OD Kotva i nedávný případ demolice památkově chráněné vily na pražských Vinohradech jsou jasnými důkazy, jak nedostatečně současný zákon památky chrání a sankce za porušení zákona jsou minimální," uvedl ministr. Obchodní dům Kotva stále není památkou, znovu o něm rozhodne odbor kultury číst článek Dnes mohou fyzické i právnické osoby dostat za poškození památky pokutu až dva miliony korun, za poškození národní kulturní památky pak až čtyři miliony korun. V praxi však tak vysoké pokuty udíleny nejsou. Za kritizovanou opravu Karlova mostu dostalo město Praha v roce 2010 pokutu 3,25 milionu korun; po odvolání byla v dalším rozhodnutí udělena pokuta 950 000 korun. Nakonec Praha neplatila nic, ministerstvo kultury v roce 2011 oznámilo, že byl delikt promlčen. Návrh nového památkového zákona má ministerstvo v plánu předložit letos. Nový zákon už 20 let slibují politici, přijmout se ho nedaří kvůli často protichůdným zájmům zainteresovaných. Podle některých odborníků není ale hlavní problém památkové péče neexistence nového zákona, který by nahradil ten z roku 1987, ale spíš obtížná vymahatelnost práva.