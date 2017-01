Vlaky mezi Prahou a Ostravou stojí kvůli úniku benzolu, nejezdí ani náhradní autobusy

před 8 minutami

Únik benzolu z cisterny nákladního vlaku zastavil v pátek odpoledne ve Studénce na Novojičínsku dopravu na hlavní trati spojující Ostravu a Prahu. Na místě zasahují hasiči, řekl mluvčí správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Byla uzavřena i souběžná silnice a celé okolí železniční stanice, a proto nebylo možné vlaky nahradit autobusovou dopravou. Podle prvotních odhadů bude doprava stát do 18:00. "Netušíme, kolik látky uniklo," uvedl Illiaš. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský řekl, že na trati byl zcela zastaven provoz. "V našem případě, a pokud výluka potrvá do avizovaných 18:00, se to dotkne asi čtyř desítek vlaků v obou směrech," doplnil Šťáhlavský.

autor: ČTK