Vlak z Přerova řídil opilý strojvedoucí. Zapomínal otvírat dveře, tak na něj zavolali policii

S téměř třemi promile alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci, neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala v pondělí, nikdo nebyl zraněn, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozí nu zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody až na pět let.
Strojvedoucí osobního vlaku nastoupil na směnu kolem 16:00, kdy vyjel ze stanice Přerov ve směru na Lipník nad Bečvou. „Během jízdy se choval nestandardním způsobem. Během cesty z Přerova opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění,“ uvedla policejní mluvčí.
Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky. Naměřila mu 2,83 promile a 2,81 promile alkoholu v dechu.
V době jízdy bylo ve vlaku podle policie zhruba 40 cestujících. „Ke zranění osob a škodě na majetku naštěstí nedošlo. V současné době se šetří, zdali nevznikla případná finanční škoda na zpožděném vlaku nebo případné výluce na trati. Prověřovaný muž byl převezen k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve na přítomnost alkoholu do hranické nemocnice,“ dodala mluvčí.
