Vlak v České Lípě narazil do kamení na kolejích, nikdo z cestujících nebyl zraněn

V České Lípě v pondělí v podvečer najel vlak do nastraženého kamení na kolejích, provoz na trati do Nového Boru je zastaven. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie pátrá. Vyplývá to z vyjádření policejní mluvčí Dagmar Sochorové a mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky.
Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před dvěma týdny. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení.
„V úseku Česká Lípa střelnice - Nový Bor je zastaven provoz kvůli najetí vlaku na nastražené kamení na kolejích. Případ vyšetřuje PČR,“ sdělil novinářům Kavka.
Policejní mluvčí na dotaz ČTK doplnila, že zhruba dvaceti cestujícím se při nehodě nic nestalo. „Vše je bez zranění, škoda je předmětem šetření,“ uvedla.
Nehoda se podle ní stala na přibližně stejném místě jako 23. září navečer, kdy do kamení najel vlak, který v 17:15 vyjel z Nového Boru směrem do České Lípy. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny o přibližné velikosti od deseti do 20 centimetrů.
„Díky tomu, že okamžitě zareagoval a použil rychlobrzdu, vlak významně zpomalil a zastavil po 100 metrech. I přesto část kamení na kolejnicích přejel. Na kolech řídicího vozu tím vznikla škoda za nejméně 100 000 korun,“ uvedla den po nehodě policejní mluvčí Ivana Baláková.
Dodala, že kameny na kolejích se na stejném místě objevily i v loňském roce. „Dokonce dvakrát, s velmi podobným scénářem. Kriminalistům se dosud tyto případy objasnit nepodařilo,“ podotkla.
Policie se proto s žádostí o pomoc obrátila i na veřejnost. Pokud někdo ve středu 23. září v době mezi 16:00 a 17:30 viděl v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, má se ozvat na linku 158.
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