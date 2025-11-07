Domácí

Vlak nazvaný Konečně doma, který připomněl 105. výročí návratu legionářů

Vlak nazvaný Konečně doma, který připomněl 105. výročí návratu legionářů
Vlakem se kromě členů Československé obce legionářské mohli svézt i běžní cestující, míst prý ještě v pátek zůstávalo na sobotu i neděli dost.
Na cestě do jižních Čech lokomotiva musela dozbrojit vodu v Plané nad Lužnicí.
Nástupiště vršovického náměstí se v pátek 7. listopadu zaplnilo muži v uniformách, které nebývají často vidět.
V pátek vlak dojel do Českých Budějovic, v sobotu pojede zpátky do Prahy a v neděli se z metropole vydá až do Letohradu. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Václav Vašků
před 3 hodinami
První listopadový víkend roku 2025 vyrazil na české koleje speciální historický vlak. Ten připomněl komplikovaný návrat legionářů z první světové války.
Prohlédnout si 10 fotografií
 
