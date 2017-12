před 7 hodinami

Muže na Plzeňsku v pondělí přejel vlak, trať na Klatovy je uzavřena. Na zastávce Dnešice vstoupil před vlak projíždějící ve směru na Klatovy. Muž neznámé totožnosti i věku utrpěl smrtelné poranění, řekla krajská policejní mluvčí Hana Kroftová. Provoz na hlavní jednokolejné trati z Plzně do Klatov a dále do Železné Rudy má být přerušen nejméně do 15:00, událost vyšetřuje policie. Českém dráhy v úseku Přeštice - Plzeň hlavní nádraží zavedly pro cestující náhradní autobusovou přepravu.

