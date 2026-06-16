Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti kvůli přesunu agend rezignovala

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Fukovou do pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny jmenovala před Vánocemi 2022 minulá vláda, když rozhodla o zřízení pozice. S jejím vznikem počítala schválená strategie romské integrace.
Přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválil Babišův kabinet bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Vládní odborníci na romskou problematiku se mají od července přemístit na ministerstvo práce.
„Respektuji právo vlády nastavovat své priority a organizační uspořádání. Domnívám se však, že přesun romské agendy na ministerstvo práce a sociálních věcí s sebou nese určitá rizika. Romové jsou ve veřejném prostoru dlouhodobě stereotypně spojováni se sociálními dávkami a sociálními problémy. Propojení romské agendy právě s tímto resortem může tyto protiromské předsudky dále posilovat,“ uvedla Fuková.
V tiskové zprávě oznámila, že její rezignace souvisí hlavně s přesunem odborného zázemí a změnami v koordinování. Podle Fukové jí výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně a smysluplně vykonávat.
Funkci nelze dál vykonávat
„Nemohu nést odpovědnost za výkon funkce, jejíž role, kompetence a možnosti působení se odchylují od vize, s níž byla tato pozice vytvořena,“ sdělila končící zmocněnkyně.
Podmínky přesunu měla minulý týden vyjasnit schůzka vedení ministerstva práce, vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy, zmocněnkyně a několika zaměstnanců. Bartha po setkání řekla, že se podařilo na všechny otázky odpovědět, týmy a ministerstvo jsou na převod připraveny a kolegové odcházejí spokojeni.
Fuková naopak uvedla, že nastavení spolupráce je ještě k debatě. Zmínila, že by měla sice mít nově možnost dávat připomínky k zákonům, měla by ale přijít o roli kontaktního místa pro romské záležitosti pro instituce Evropské unie. Dodala, že si musí získané informace promyslet.
Fuková napsala, že se jí za jejího působení podařilo posílit zapojení Romů a Romek do rozhodování a přípravy integračních opatření, zefektivnit činnost rady vlády pro záležitosti romské menšiny, prohloubit spolupráci se zahraničními institucemi či nastavit dialog mezi státem a zástupci Romů.
Za svůj úspěch považuje schválení definice anticikanismu proti nenávisti vůči Romům vládou a Parlamentem, vznik dotací na podporu komunitního a neformálního vzdělávání, rozvoj spolupráce s policií na zmírňování konfliktů v regionech, podporu romských lídrů a lídryň či propojení zástupců státu, samospráv, byznysu a neziskového sektoru. Jako významný vnímá posun v připomínání romského holokaustu.
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