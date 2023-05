Od "nezvýšíme daně" po "situace se změnila". Jak se za rok a půl vypařily sliby vlády

"Dostali jsme se do fáze, které říkám rozpočtová lobotomie. Debaty politické elity jsou v zásadě takové: Výdaje tam a tam by se měly zvýšit a určitě by se mělo přidat. Typicky by se mělo přidat důchodcům, učitelům, na obranu a zdravotnictví, zároveň by se měly snížit daně a zároveň by se mělo něco dělat s tím deficitem, protože je hrozně velký... V tomto stavu jsme nikdy v historii nebyli."

Mojmír Hampl Spotlight