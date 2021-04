Sjezd ČSSD pokračuje druhý den. Šéf diplomacie Petříček má v blízké době skončit

Vládní ČSSD zahájila druhý den svého on-line sjezdu. Po páteční volbě vedení, ve které k sobě dostal z velké části nový tým předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček, má dnes v plánu diskusi o programu. Sociální demokracie stejně jako v pátek přenáší debatu delegátů živě na svých facebookových stránkách.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, která měla v posledních letech program na starosti, v pátek uvedla, že program strany by měl mít dvě verze. Jednu širokou a druhou kratší, kterou by si měli všichni členové strany pamatovat nazpaměť. Dnes má ČSSD v plánu zhruba čtyřhodinovou debatu o programu ve čtyřech blocích.

ČSSD koncem března představila svou kampaň s názvem Víme, co po covidu. Staví se v ní proti privatizaci nemocnic či tomu, aby náklady na obnovu nesli především zaměstnanci. Plány sociálních demokratů na dobu po pandemii covidu-19 počítají také s bankovní či digitální daní.

Post předsedy ČSSD obhájil v pátek vicepremiér Jan Hamáček, s jeho podporou zůstal ve funkci i statutární místopředseda Roman Onderka. Značně se naopak změnila sestava řadových místopředsedů, mezi kterými zůstala jen Maláčová. Doplnili ji bývalá poslankyně Jana Váhalová, starosta Hvozdné na Zlínsku Josef Říha, bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a šéf okresní organizace Praha-východ Jan Tvrdý.

V pátek přinesl server Lidovky.cz a Deník N informaci o tom, že by v dohledné době měl na postu ministra zahraničí skončit poražený Hamáčkův protivník v předsednické volbě, Tomáš Petříček. Do funkce se podle zdrojů serveru Lidovky.cz vrátí Lubomír Zaorálek, kterého v čele ministerstva kultury vystřídá poslanec ČSSD Jan Birke.

Hamáček před necelými třemi týdny odmítl spekulovat o tom, zda s Petříčkovým odvoláním čeká na dobu po sjezdu a výsledek hlasování delegátů. "Na to odpovím po sjezdu, pokud to bude relevantní. Počkejte si na tiskovou konferenci nově zvoleného vedení ČSSD," řekl tehdy.

V pátek však zopakoval další tehdejší prohlášení, že o změnách by se nejdříve dozvěděl příslušný ministr. "Platí, co jsem říkal. Že kdybych měl k nějakému ministrovi výhrady a chtěl bych změnu, tak to řeknu jemu a nebudu to vzkazovat přes média," uvedl Hamáček. Je podle něj také potřeba počkat, až bude u konce kompletní volba vedení. Doplnil, že žádnému ministrovi "bianco šek" do voleb nedává.

Média záhy přišla se zprávou, že podle zákulisních informací se blíží Petříčkův konec na pozici ministra zahraničí.

Zdroje Seznam Zpráv uvedly, že ČSSD si začala v nedávné době vypracovávat průzkumy týkající se jejich předních představitelů a Petříček v nich nedopadl nejlépe. "Potřebujeme nalákat levicové voliče z pražských sídlišť. Lidé, kterým je Tomáš Petříček sympatický, ČSSD stejně volit nebudou," řekl anonymní zdroj redakci.