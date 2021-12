Vláda zvýšila platy zdravotníkům a učitelům, naopak je zmrazila státním úředníkům

Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Vláda také rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům. Informovali o tom premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

"Vláda se dohodla na zvýšení platů ve státní sféře, a to na takovém zvýšení, které zohledňuje stav rozpočtu a co nás čeká v příštích měsících," uvedl premiér. Dodal, že v případě pedagogů vláda přistoupila ke zvýšení mimo jiné také proto, aby platy učitelů neklesly pod 130 procent průměrné mzdy. V případě zmrazení platů ústavních činitelů už podle Fialy ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje příslušnou novelu zákona.

Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou plošně od ledna přidáno 1400 korun. Platy pedagogů měly stoupnout o tři procenta. Takové navýšení si ale nemůže podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dovolit státní rozpočet, který je podle něj v katastrofálním stavu. "Situace je pro vládu mimořádně složitá. Přesto jsme našli zdroje, abychom ocenili ty, co jsou v první linii boje s covidem a pedagogům. Vzdělávání totiž bude prioritou vlády," řekl.

Stanjura zároveň v této souvislosti upozornil na to, že se v posledních letech rozevírali nůžky mezi platy ve veřejné a soukromé sféře. V letech 2013 a 2014 byly podle něj platy ve veřejné sektoru o dvě až tři procenta vyšší než v soukromé sféře a nyní je to už o 15 procent. "Je to nezdravé, daňoví poplatníci tomu už příliš nerozumí. A náš krok je proto, aby se platy začaly zase přibližovat. A zvýšení platů můžeme chápat jako protiinflační krok," uvedl. Inflace v listopadu stoupla na šest procent a na počátku roku podle ekonomů může přesáhnout i osm procent.

Vedle toho vláda ve středu rozhodla také o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.

Ohledně rozpočtu ve středu Stanjura uvedl, že s výsledkem za celý letošní rok seznámí vládu příští týden ve středu a o den později bude o výsledcích hospodaření informovat veřejnost na tiskové konferenci. Ke konci listopadu skončil státní rozpočet ve schodku 401,5 miliardy korun.