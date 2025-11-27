Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

O čtvrtečním schválení návrhu ministerstva zdravotnictví informovala vláda na webu Strakovy akademie. Drogový trh je podle ministerské zprávy nejen v Česku, ale i v celé Evropské unii neustále zaplavován novými syntetickými drogami. Jde o látky, které vznikají ve snaze vyhnout se už platným zákazům a omezením, není známo jejich jiné použití, například v chemickém průmyslu.
Mezi zakázanými bude nově 19 derivátů opioidu nitazen a syntetický opioid spirochlorfin. Nitazeny jsou podle ministerstva až několikasetkrát silnější než morfin, některé účinnější než fentanyl. "Vzhledem k tomu, že se vyskytují na trhu zneužívaných látek poměrně krátkou dobu, nejsou u všech látek dostupné klinické studie popisující účinky na lidský organismus," uvedlo ministerstvo v podkladech pro rozhodování vlády.
Dopady jsou podle něj nepředvídatelné, a proto může snadno dojít k předávkování. Národní protidrogová centrála podle MZd eviduje tři případy těžkých intoxikací, z toho dva fatální, kdy byla další nově zakazovaná látka spirochlorfin mezi podezřelými látkami společně s nitazeny.
Mezi zakázané látky nařízení zařadilo syntetický kanabinoid ADB-BUTINACA, která má silnější a nepředvídatelnější účinky než THC. Podle Světové zdravotnické organizace je její užívání spojeno s vážnými předávkováními včetně úmrtí.
Mezi psychotropními látkami, které je možné za určitých podmínek užívat, bude nově psilocybin pro léčebné použití. Látka z hub lysohlávek se používá pro léčbu vážných duševních onemocnění nebo závislostí. Na seznamu bude také lék karisoprodol nebo látky HHC, THCP, THCH a THCB, pokud jsou obsažené v technickém konopí.
Mírnější podmínky budou od ledna platit také pro chemikálii gamabutyrolakton (GBL), která je na seznamu od letošního roku, protože byla často zneužívána na tanečních zábavách nebo v barech přimícháním do nápojů. Bude možné ji používat jako součást rozpouštědla nebo čisticího prostředku, například na odstraňování graffiti. Bude ale nutné zajistit, že nebude možné ji konzumovat nebo z čističů drogu snadno vyrobit.
Nařízení obsahuje také seznam zařazených psychoaktivních látek, tedy soupis substancí, které se na trhu objevily nově a je třeba je dál vědecky zkoumat. Jejich výroba či prodej bude zakázaná, dokud nebude rozhodnuto o jejich zákazu či povolení. Nově na seznam od ledna přibudou syntetické kanabinoidy 10-hydroxy-THC, 10-hydroxy-HHC, MDMB-PINACA a látka muscimol, která je hlavní psychoaktivní složkou muchomůrky červené a některých dalších hub.
Při intoxikaci vyššími dávkami hrozí hluboký spánek až bezvědomí, křeče, dezorientace, paranoia, agresivita, v těžkých případech porucha dýchání, kóma, uvedlo ministerstvo. Díky nabídce v e-shopech je podle něj látka lehce dostupná, ale její dopady na lidské zdraví jsou nejasné.