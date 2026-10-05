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Domácí

Vláda zatím neplánuje snížit DPH na paliva, řekl Babiš

ČTK
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Vláda neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na pohonné hmoty. Novinářům to v pondělí po jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Situaci na trhu také pomůže uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7, uvedl Babiš.

Do budoucna je podle českého premiéra zásadní udržet na českém trhu dostatečné množství nafty a benzinu.
Do budoucna je podle českého premiéra zásadní udržet na českém trhu dostatečné množství nafty a benzinu.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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Ceny pohonných hmot se v poslední době v důsledku války proti Íránu vedené USA a Izraelem a ruské agrese proti Ukrajině prudce zvýšily v Evropě, ve Spojených státech i v dalších zemích světa. Řada států kvůli tomu přistoupila k regulaci cen nebo k úlevě na některých daních.

Skupina G7 se v pátek dohodla na koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů nafty z rezerv. Není jasné, jak velké množství která země uvolní. Podle Babiše by ale opatření mohlo pomoci i českým spotřebitelům. „Uvolnění zásob by mohlo znamenat, že by cena mohla zůstat na nižší úrovni,“ řekl.

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Do budoucna je podle českého premiéra zásadní udržet na českém trhu dostatečné množství nafty a benzinu. Podle něj je k tomu třeba zajistit zachování evropských rafinerských kapacit.

Babiš v té souvislosti vyzval k odložení systému emisních povolenek ETS 2, který se bude vztahovat na emise z dopravy a z vytápění pro domácnosti a který podle něj vede k omezování provozu evropských rafinerií.

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Babiš bude o situaci kolem pohonných hmot a emisních povolenek jednat v úterý prostřednictvím videokonference s německým kancléřem Friedrichem Merzem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou či s belgickým premiérem Bartem De Weverem.

Cílem jednání bude podle českého premiéra snaha zvýšit konkurenceschopnost Evropské unie.

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