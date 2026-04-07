Vláda zastropovala cenu paliv. Přehledná mapa ukazuje, kolik stojí nafta a benzin za hranicemi

Ceny na čerpacích stanicích vystřelily raketovým tempem. Paliva zdražila v Česku za měsíc téměř nejvíc z celé Evropy. Nafta je nyní skoro o polovinu dražší než před útokem USA a Izraele na Írán, za benzin si řidiči v tuzemsku připlatí o čtvrtinu víc.
Za litr nafty nesmějí čerpadláři ve středu zákazníkům účtovat víc než 49,59 koruny, cena benzinu nesmí přesáhnout 43,15 koruny, rozhodlo v úterý ministerstvo financí Aleny Schillerové. Stropy jsou tak zhruba o korunu vyšší, než kolik činila průměrná cena před vyhlášením cenové regulace.
Z poslední týdenní zprávy Evropské komise o cenách paliv v zemích sedmadvacítky přitom vyplývá, že ani před stanovením stropů neúčtovali tuzemští pumpaři ve srovnání se zahraniční konkurencí nemravně vysoké ceny. Benzin i nafta stály méně, než kolik činil celoevropský průměr.
Nejdráže tankovali v předvelikonočním týdnu řidiči v Nizozemsku, kde za litr dieselu dávali v přepočtu už přes 60 korun, benzin tam stál více než 57 korun. V sousedním Německu se pak průměrné ceny obou paliv už několik týdnů drží nad padesátikorunovou hranicí – nafta je zhruba o pětikorunu dražší než v Česku, benzin dokonce o devět korun na litr.
Nejlevněji naopak načerpali obě paliva zákazníci v Bulharsku, kde nafta vycházela na 39,75 koruny, benzin na 35,44 koruny. Pod čtyřicetikorunovou hranicí se cena dieselu držela ještě v Maďarsku a ve Slovinsku.
Česká cenová raketa
I když se průměrné ceny v Česku nevymykají evropským zvyklostem, jejich zdražení za poslední měsíc je jedno z nejvyšších ze zemí sedmadvacítky.
Oproti situaci před útokem Spojených států a Izraele na Írán nafta v Česku zdražila už skoro o polovinu. To je druhý nejvyšší cenový skok v Evropě těsně za Estonskem. Benzin si v tuzemsku připsal za poslední měsíc skoro čtvrtinové zdražení, což je třetí nejvyšší hodnota v Evropě, vyplývá z výpočtů datové redakce Aktuálně.cz.
Jak se tvoří český cenový strop
O zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu rozhodla česká vláda v minulém týdnu. Marže obchodníků s palivy smí být od středy 8. dubna nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň od stejného dne u nafty klesá o 2,35 koruny za litr, nyní činí 9,95 Kč. U benzinu zůstává daň na 12,84 koruny za litr.
Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv. Jeho dodržování bude podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě porušení pravidel může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun.
Cenové stropy se vztahují jen na „běžnou“ naftu a Natural 95. Prémiové produkty regulované nejsou.
