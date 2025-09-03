Domácí

Vláda zařadila kratom na seznam látek s regulovaným prodejem

před 29 minutami
Vláda zařadila kratom a jeho extrakt na nový seznam psychomodulačních látek, u nichž je možný regulovaný prodej. Po jednání kabinetu to na tiskové konferenci oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Kabinet schválil nařízení, které soupis méně rizikových substancí s možností prodeje za přísných podmínek upravuje.
Ministerstvo zdravotnictví původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila.

"Zařadili jsme kratom na seznam psychomodulačních látek," uvedl předseda vlády. Kratom a jeho extrakt se na nový soupis prodejných substancí dostaly jako první látky.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost. Z původně navrhovaného seznamu psychomodulačních látek resort po skončení evropské notifikace konopí vypustil a ponechal v něm jen kratom a jeho extrakt.

Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence.

Podle ministerstva zdravotnictví je teď kratom na trhu v "šedé zóně" a prodává se jako sběratelský předmět. Autoři návrhu připomínají, že politici jednali o zákazu látky, držení a nakládání s ní by pak ale bylo trestné. Resort zdravotnictví poukazuje na to, že kratom často užívají studenti pro zlepšení výsledků ve škole a zkoušejí ho i děti ze základních škol.

Experti na problematiku závislostí proto doporučovali zapsat kratom na seznam psychomodulačních látek neprodleně. "Jakmile se kratom zařadí na seznam psychomodulačních látek, platí už zákonné povinnosti. Nebude moci být vedle potravin, nebude na něj reklama, nebude se prodávat lidem mladším 18 let. Obchodníci se začnou zařizovat," objasnil bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Na evropskou notifikaci čeká ještě vyhláška s pravidly nakládání s psychomodulačními látkami, stanovisko má být do 3. října. Podle odhadů expertů z Think tanku Racionální politiky závislostí, který Vobořil vede, by nový prodejní model mohl pak začít fungovat od ledna.

Kolik by stát mohl z regulovaného prodeje získat, není jasné. Ministerstvo napsalo, že počty zájemců o licence nedokáže odhadnout. V podkladech k nařízení uvedlo, že množství dovezené látky do Česka v posledních letech roste. Podle údajů celníků to v roce 2021 bylo měsíčně v průměru 2,6 tuny, loni 33,5 tuny.

 
