Vláda v demisi podpořila pravidla pro lobbing. Na služebním zákoně se ministři neshodli

Návrh pravidel pro lobbing vznikl za předchozího ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jana Chvojky (ČSSD).

Praha - V Česku by mohla vzniknout jasná pravidla pro politický lobbing. Vláda schválila věcný záměr zákona, který usiluje o to, aby se lobbisté ke své činnosti přihlásili a aby se díky tomu omezily nežádoucí jevy s lobbingem spojené - korupce, střet zájmů nebo klientelismus.

Návrh vznikl za předchozího ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jana Chvojky (ČSSD). Autoři materiálu označují lobbing, tedy soustavnou činnost spočívající v prosazování skupinových zájmů, za legitimní součást demokratického procesu. Zároveň upozorňují, že veřejnost si jej kvůli neexistenci jasných pravidel často spojuje s korupcí, protože hranice mezi lobbingem a trestným činem nepřímého úplatkářství je velmi tenká.

Materiál předkládá čtyři různé varianty budoucí regulace lobbingu. Preferuje tu, která zavádí registr lobbistů, tzv. legislativní stopu, a zaznamenávání veškerých darů přesahujících 5000 korun.

V registru by byli podle této varianty povinně evidováni lidé, kteří systematicky nebo organizovaně usilují o ovlivňování zákonodárného procesu na centrální úrovni, tedy nikoliv na úrovni územních samosprávných celků. Ministři, poslanci a senátoři by pak měli být následně vyzváni k tomu, aby se s neregistrovanými lobbisty nestýkali.

Navrhovaná legislativní stopa má zamezit anonymním změnám v připravované legislativě. Státní zaměstnanci, veřejní funkcionáři a jejich odborné aparáty by měli povinnost uvádět k návrhům právních předpisů všechny lidi, kteří ovlivnili zpracování legislativního návrhu a jeho finální podobu.

Na změnách služebního zákona se ministři neshodli

O diskutované změně služebního zákona vláda v demisi ani po čtyřech hodinách nerozhodla. Jednat o změnách bude zřejmě na dalších zasedáních. Bez dalších podrobností to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Premiér v demisi Andrej Babiš zvažuje volnější pravidla pro přijímání a odvolávání vysokých ministerských úředníků, než jaká platí od ledna 2015. Podle ministrů lze úřady těžko řídit, když si nemohou přivést nejbližší spolupracovníky. Plánované změny kritizuje opozice.

"Jedním z původních cílů zákona o státní službě byla stabilizace státní správy na delší časové období. Nepovažuji proto za rozumné, aby hned další vláda prováděla zásadní změny, než se stihne naplno projevit fungování zákona, který byl přijat poměrně nedávno. Navíc to bylo hnutí ANO, které v minulé vládě tuto podobu zákona o státní službě přijímalo a tehdy v jeho konkrétním nastavení žádný problém nevidělo," uvedl dnes v tiskovém prohlášení předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle Pirátů by se změna takto důležitého zákona neměla dít na základě iniciativy ministerstva vnitra, které dnes novelu předložilo na jednání vlády. "Jednat by se mělo o prodiskutovaný a široce připomínkovaný koncepční materiál podložený daty z mnoha oblastí," uvedla mluvčí strany Karolína Sadílková.

"Za hlavní negativum pojednávané novely považuji především její načasování v momentě, kdy je zapotřebí řešit celou řadu důležitějších věcí, než je upevňování vlivu hnutí ANO ve státní správě. Navíc skryté pod mediální zkratkou údajné vyšší flexibility a operativnosti služby. Příkladem je navrhovaná úprava služebního hodnocení, která může být v navržené podobě zneužívána pro zbavování se nepohodlných úředníků," napsal v tiskové zprávě předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle návrhu novely by mohli odborní náměstci, nyní jmenovaní na základě výběrového řízení na neomezenou dobu, práci vykonávat pouze pět let. Ministerstvo vnitra také navrhuje rozšířit důvody pro odvolání takzvaných představených. Upozorňuje na to, že šéfové sekcí, oddělení či odborů jsou dnes odvolatelní jen tehdy, pokud dosahují nevyhovujících služebních výsledků.

"Představený, jehož výkon je alespoň dostačující (byť jinak podprůměrný), zůstává i nadále představeným jmenovaným na dobu neurčitou," kritizuje návrh. Představenými mají být v budoucnu jen ti, kteří nebudou podprůměrní v nově plánované pětistupňové hodnotící škále. Nový systém hodnocení by měl umožňovat provádět jej podle potřeby.

Zákon měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. K opatrnosti proto dnes před jednáním nabádala ministryně obrany Karla Šlechotvá, která ve vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL zastávala post ministryně pro místní rozvoj. Schůze se účastnil i šéf státních tajemníků Josef Postránecký.