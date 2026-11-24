Česká vláda už stanovisko ke střelám v Polsku vyjádřila a není nezbytné, aby postoj zopakovala v usnesení Sněmovna. V úvodu úterní schůze dolní komory to v úterý řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Návrh usnesení ohlásili opoziční hnutí STAN i Piráti. Koaliční většina zřejmě jejich projednání neumožní.
"Nerozumím představě, že abychom tady měli v úterý soutěžit v tom, kdo dokáže tutéž událost odsoudit znovu, případně o něco hlasitěji," uvedl Macinka. Kvalita zahraniční politiky se podle něho neměří počtem přijatých odsuzujících usnesení.
Ministr zahraničí odkázal na páteční vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér uvedl, že narušení polského vzdušného prostoru považuje za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česká republika pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost, pokud to bude třeba.
Ministerstvo zahraničí se podle Macinky už navíc vyjádřilo také k událostem v Dánsku, kde byl zmařen útok na ukrajinsko-amerického občana, a k poškození diplomatických budov Nizozemska a Rakouska v Kyjevě při ruském leteckém útoku.
Hnutí STAN chce, aby Sněmovna označila incident z minulého pátku za provokaci a Rusko za jejího původce. Rovněž podle Pirátů by dolní komora měla odsoudit narušení polského vzdušného prostoru ruskými střelami a uvést, že jde o ohrožení bezpečnosti Polska i NATO.
Sněmovna by podle Pirátů navíc měla podpořit uskutečnění společného cvičení českých a polských vojáků.
Páteční incident, kdy se na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely Ch-101, označili polští představitelé za provokaci z ruské strany. V noci na úterek krátce narušil polský vzdušný prostor ruský bezpilotní letoun při útoku na západní Ukrajinu.
Macinka mluvil i o starších ruských incidentech v Evropě a popisoval bezpečnostní postoj ve vztahu k Rusku. Česká debata o Rusku a Ukrajině je podle ministra velmi často vyhrocená.
Macinka mimo jiné uvedl, že není správné přisuzovat Rusku odpovědnost za každý nevyjasněný incident a naopak také není správné odmítat vyšetřovací zjištění, která na odpovědnost Ruska poukazují. Kritika způsobu pomoci Ukrajině zase podle Macinky neznamená podporu Ruska a podpora Ukrajiny není nezájmem o Česko.
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