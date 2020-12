Platy zdravotníků se zvýší o 10 procent, schválila vláda. Přidáno dostanou i učitelé

Platové tarify učitelů by se od ledna měly zvýšit o čtyři procenta. Původně se počítalo s růstem o devět procent. Vyplývá to z nového návrhu vládního nařízení. Podle předpisu se má zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách základ výdělku zvednout o deset procent, jak kabinet sliboval. O 26 procent by se měly zvýšit dětské příspěvky.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na Twitteru oznámila rozhodnutí vlády, podle něhož si zdravotníci a pracovníci v sociálních službách o deset procent polepší.

Růst platů upravuje nařízení, které v pondělí schválila vláda. Tarif představuje základ výdělku, k němu pak lidé dostávají příplatky a odměny. Původní verze nařízení počítala se zvýšením u učitelů o devět procent.

"Platové tarify příslušné platové stupnice byly navýšeny dle požadavku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o čtyři procenta oproti původně navrhovaným devíti procentům," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k nařízení. Podle nich ministerstvo školství minulý pátek dva dny po termínu pro podávání připomínek poslalo návrh s navýšením o čtyři procenta. "Tomuto požadavku bylo vyhověno," uvedl resort práce. Podle něj návrh nařízení dostala vláda bez rozporů.

Dnešek je prostě den dobrých zpráv. Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a další zaměstnanci v sociálních službách si platově polepší. O celých 10 %! O 10 % se zvýší platy také všem zdravotníkům. — Jana Maláčová (@JMalacova) December 21, 2020

Chystané navýšení platů učitelů o devět procent v září po vyjednávání o podobě rozpočtu oznámili ministr školství Robert Plaga a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Na devítiprocentním navyšování pro rok 2021 se dohodli už před rokem při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu.

Podle Plagy se ale o devět procent má zvýšit suma na platy. Tarify se zvednou o čtyři procenta a zbytek peněz učitelé dostanou v odměnách. Víc by mělo být na osobní příplatky. Ministr uvedl, že "nadtarify" se zvednou v mateřské škole z 1000 na 1500 korun a na základní a střední škole z 1500 na 3000 korun.

Ze státního rozpočtu by na růst platů zdravotníků, učitelů a pracovníků v sociálních službách mělo být potřeba 4,63 miliardy korun i s odvody. Podle původního návrhu s devítiprocentním růstem učitelských tarifů to mělo být 10,1 miliardy korun. Z rozpočtů krajů a obcí by mělo do zvýšení výdělků dál putovat 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění 4,63 miliardy.

O deset procent by měl růst tarif lékařům, sestrám, hygienikům i ostatním pracovníkům ve zdravotnictví. Stejně by se měl zvednout i v sociálních službách. "Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a další zaměstnanci v sociálních službách si platově polepší o celých deset procent! O deset procent se zvýší platy také všem zdravotníkům," uvedla Maláčová.

Ze státního rozpočtu by na přidání zdravotníkům, učitelům a v sociálních službách mělo být potřeba 4,63 miliardy korun i s odvody. Podle původního znění s devítiprocentním růstem učitelských tarifů to mělo být 10,1 miliardy korun. Z rozpočtů krajů a obcí by to mělo být dál 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění pak 4,63 miliardy.

Původní verze nařízení obsahovala dvě varianty. První počítala s navýšením tarifů zdravotníků a v sociálních službách o deset procent a učitelů o devět procent, druhá k tomu přidávala ještě čtyři procenta do základu výdělku všem ostatním zaměstnancům veřejného sektoru. Celkem by tak státní rozpočet vydal 13,8 miliardy navíc, samosprávy 3,55 miliardy a zdravotní pojištění pak 4,97 miliardy korun. Tato verze z nařízení vypadla.

Ministryně financí už dřív uváděla, že víc peněz by lidem mělo zajistit zrušení superhrubé mzdy a změna daní. Daňový balíček vrátil sněmovně s úpravami Senát. Změna v daních představuje výpadek příjmů státu asi o sto miliard. Schválený rozpočet na příští rok s tím ale nepočítá.

Na dětské příspěvky dosáhne víc rodin

Vláda v pondělí také schválila to, že by se dětské přídavky měly zvýšit o 26 procent a dostávat by je měly nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle Maláčové tak dávku bude pobírat asi 490 000 dětí. Nyní ji má zhruba 240 000 dětí. Aby změna začala platit, musí ji ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Počítá se nejspíš s navýšením od dubna. Ročně by to mělo stát 3,6 miliardy korun navíc.

Kabinet se na novele o sociální podpoře se zvýšením přídavků nedokázal týdny domluvit. Dohoda byla na přidání o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by mělo peníze od státu dostávat. Nyní dávku mají domácnosti s příjmem do 2,7 násobku životního minima. Ministryně Schillerová chtěla příjmovou hranici zachovat. Maláčová navrhovala posunutí na trojnásobek, 3,4násobek, nebo 3,6násobek minima.