Vláda schválila změny ve financování asistentů pedagoga na základních školách

Novelu o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách v pondělí schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Kvůli výhradám koaličních partnerů projednávání novely před dvěma týdny kabinet přerušil, minulý týden se jím zabývala pracovní skupina.
Plaga v pondělí řekl, že novela zruší neefektivní prvky inkluze, hlavně plošné přidělování asistentů jednotlivým žákům. Hlasování bylo jednomyslné.
„Systém přinese větší flexibilitu ředitelům při nasazování asistentů, profesionalizace povede k tomu, co říkají samotní ředitelé a učitelé – že kvalitní asistent pedagoga je téměř jako druhý učitel a nekvalitní je téměř jako další problémové dítě,“ uvedl Plaga.
Motoristé uspěli mimo jiné s návrhem o spádovosti pedagogicko-psychologických poraden, podle ministra bude toto opatření platit od září 2028, celá novela by měla být účinná o rok dříve.
Plaga novinářům řekl, že do novely na vládě načetl změny vyžadované koaličními partnery. „Ředitel školy nebude doporučovat vyšetření žáka, ale rovnou vyzve rodiče, pokud bude rodič nesoučinný, tak to předává orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a ten koná,“ zmínil jednu ze změn Plaga.
Asistenti mají být financováni podle počtu žáků a jejich potřeb
Asistenti mají být podle novely financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní.
Novela má přinést i profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů.
Nyní je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení poradny. Nový systém by měl určit, kolik peněz škola na asistenty pedagoga dostane podle daných parametrů, například na základě počtu tříd a žáků v nich a míry znevýhodnění dětí.
Ředitel školy by podle návrhu měl povinnost potřebné asistenty pro školu zajistit. Novela má také umožnit to, aby nemusel kvalifikovaný asistent pedagoga nutně působit jen ve třídě, v které jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ředitel školy tak bude moci podle potřeby asistenta pedagoga využít i ve třídě, kde se tito žáci nevzdělávají. Novela by tak měla umožnit působení asistentů ve třídách, kde žáci potřebují podporu například jen dočasně či cíleně.
Od zavedení asistenta pedagoga jako podpůrného opatření v roce 2016 jejich počet ve školách roste, přibývá jich rychleji než žáků i než učitelů. Od roku 2016 se podle Českého statistického úřadu jejich počet více než ztrojnásobil.
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