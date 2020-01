Vláda schválila vyslání desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu

Vláda souhlasí s vysláním až šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Misi nyní posoudí parlament. Pokud by ji poslanci a senátoři schválili, čeští vojáci by se v zemích Sahelu zapojili do boje proti terorismu. Česká armáda již v Mali vojáky má, podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie. V polovině roku se česká armáda ujme jejího velení.

Čeští vojáci by se měli nově stát součástí rozšířené operace Barkhane. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku pod názvem Takuba. V regionu nahradí francouzské síly. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun, uvedl Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany. Čeští vojáci budou do Afriky vysláni se souhlasem Mali, Nigeru i Čadu.

Úkolem vojáků by bylo hlavně poradenství a asistence malijským vojákům, které by doprovázeli i do boje. V Čadu sídlí velitelství operace a do Nigeru by se vojáci mohli dostat v případě přeshraničních operací.

"Návrh bude nyní předložen Parlamentu České republiky. Pokud dojde k jeho schválení, získáme tím mandát na zapojení do operace Barkhane v maximálním počtu 60 osob s platností do 31. prosince 2022," uvedl ke schválení ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vysláním vojáků by podle něj ČR potvrdila pozici země, která hodlá bojovat se všemi formami terorismu. Označil to za naplnění jednoho z bodů vládního programového prohlášení.

Operace začne v srpnu nebo v září

Francie operaci Barkhane zahájila v srpnu 2014, loni vyzvala k zapojení další evropské spojence. Francouzští vojáci plánují bojovat proti teroristům v jiných částech Mali. "Předsunutý tým by měl v místě budoucího působení zahájit svou činnost v polovině tohoto roku. Hlavní část operace trvající 12 měsíců je plánována předběžně od srpna nebo září 2020," uvedl k českému zapojení náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali), vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem výcvikové mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Souběžně s misí EU má v Mali svou misi MINUSMA také Organizace spojených národů (OSN). Klade si za cíl zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě. Česká armáda v ní má pět vojáků. Na rozdíl od operace Barkhane ale mise nevedou aktivní operace v boji proti teroristickým skupinám.