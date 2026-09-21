Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Počítala s vyšším deficitem

Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun, rozhodla v pondělí vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o tři miliardy korun.
Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun.
Příjmy rozpočtu by měly být 2,199 bilionu korun, proti srpnovému návrhu se zvýšily o devět miliard korun. Podle Schillerové je to dáno zpřesněným odhadem výnosu z prodeje emisních povolenek.
Výdaje by příští rok měly být 2,585 bilionu korun, proti srpnovému návrhu vzrostly o šest miliard korun. Zvýšily se zejména výdaje ve školství.
Vláda rozpočet schválila jednomyslně, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává také podporu od všech 108 koaličních poslanců při projednávání návrhu ve Sněmovně. „Máme podepsanou všemi poslanci koaliční dohodu,“ řekl. Výhrady vůči návrhu kvůli výši schodku už vznesl poslanec Miroslav Ševčík z klubu SPD.
Podle Schillerové vláda potvrdila hlavní priority rozpočtu, které obsahoval už původní návrh ministerstva financí. Rozpočet je podle ní zaměřený na investice či na rozvoj zdravotnictví.
Zdůraznila, že i v příštím roce bude stát místo spotřebitelů platit poplatek za obnovitelné zdroje energie. Počítá také s růstem platů ve veřejné sféře o pět až devět procent.
Peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury
Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok. Fond má mít k dispozici 183,1 miliardy korun, letos hospodaří s částkou 169,3 miliardy korun. Uvedl to ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Rozpočet má poskytnout dostatečné finance pro pokračování rozestavěných staveb a zahájení nových.
Hlavní investoři mají podle Bednárika hospodařit s rekordními rozpočty. Z fondu mělo dostat 87 miliard korun Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), což je proti letošku o 5,9 miliardy korun více. Správa železnic (SŽ) by měla hospodařit s částkou 77,6 miliardy korun, meziročně vyšší o 5,4 miliardy korun. O 202 milionů korun by měl být vyšší rozpočet Ředitelství vodních cest (ŘVC), které by mělo disponovat částkou 1,5 miliardy korun.
Detailní podobu rozpočtu zatím vláda nepředstavila, ministerstvo financí ji podle Schillerové zpracovává. Podrobnou dokumentaci zveřejní do konce září, do kdy musí vláda rozpočet předložit Sněmovně.
Návrh rozpočtu projedná Sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu, poté mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá.
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