Vláda schválila pro obranu 190,9 mld. Kč, proti srpnovému návrhu o 100 mil. méně

Ministerstvo obrany by mělo mít v příštím roce výdaje 190,9 miliardy korun, proti srpnovému návrhu ministerstva financí je vláda snížila o 100 milionů. Vláda například zvýšila peníze na platy, naopak snížila výdaje na rozvoj systému obrany státu či strategické zpravodajství. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který minulý týden schválila vláda.
Srpnový návrh ministerstva financí počítal pro obranu s výdaji 190,96 miliardy korun, ve vládou schválené podobě jde o 190,86 miliardy. Proti letošnímu schválenému rozpočtu 154,8 miliardy korun jde o nárůst o zhruba 36,1 miliardy, tedy meziročně o 23 procent. Původní návrh letošního rozpočtu na obranu měl činit 175,8 miliardy, po volbách nová vláda částku snížila, za což čelila kritice od opozice.
Zvýšení obranného rozpočtu o 36 miliard korun sliboval premiér Andrej Babiš (ANO) již v červenci před odletem na summit Severoatlantické aliance (NATO) do Ankary. Česko v posledních měsících čelilo kritice spojenců za nízké obranné výdaje a neplnění dvouprocentního závazku HDP na obranu.
Největší část výdajů má připadnout na zajištění obrany země armádou. Vláda na tento účel schválila 145,34 miliardy korun, proti srpnovému návrhu jde o zvýšení přibližně o 106 milionů. Letos je na zajištění obrany země vyčleněno 117,3 miliardy korun.
Na vytváření a rozvoj systému obrany státu má příští rok směřovat 24,24 miliardy korun. Proti srpnovému návrhu jde o snížení přibližně o 146 milionů. Letos je na tento účel vyčleněno 17,9 miliardy korun.
Na zajištění strategického zpravodajství vláda schválila 8,74 miliardy korun, o 40 milionů méně než v srpnovém návrhu. Meziročně jde o nárůst z letošních přibližně 7,9 miliardy Kč.
Výdaje na podporu prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil vláda proti srpnovému návrhu snížila o zhruba 22 milionů korun na 1,49 miliardy. Letos na tento účel připadá 1,39 miliardy Kč.
Výraznější změna proti srpnovému návrhu nastala u peněz na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Vláda na ně schválila 29,71 miliardy korun, tedy přibližně o 586 milionů více než počítal srpnový návrh. Meziročně jde o zvýšení zhruba o 2,7 miliardy korun.
Schodek schváleného návrhu rozpočtu by měl dosáhnout 386 miliard korun, což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo deficit 389 miliard korun. Pro letošní rok je schválený schodek 310 miliard.
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