Vývoj české vakcíny má za 250 milionů pokračovat. Nemá to smysl, říká šéf vakcinologů

Projekt vývoje české vakcíny může pokračovat. Vláda v pondělí schválila návrh ministerstva zdravotnictví, který určuje výzkumnému týmu 250 milionů na další fázi výzkumu. Ještě v prosinci to přitom vypadalo, že projekt končí - proti jeho pokračování byl i ministr Jan Blatný. Vývoj dlouhodobě kritizují někteří odborníci, například předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

"Pro další podporu nevidí ministerstvo zdravotnictví důvod," odpovídal v prosinci při interpelacích ministr zdravotnictví Jan Blatný na dotaz, zda resort plánuje pokračování projektu vývoje české vakcíny. Vypadalo to tedy, že ambicióznímu projektu, s nímž původně na jaře přišel tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a který si vysloužil rozsáhlou kritiku odborníků, definitivně odzvonilo.

Nyní však Blatného resort změnil názor. Vláda v pondělí schválila materiál ministerstva zdravotnictví, který představuje průběh dalšího vývoje české vakcíny proti covidu-19.

Tým koordinovaný poslankyní ANO a kardioložkou Věrou Adámkovou by měl ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem klinické a experimentální medicíny navázat na původní projekt fází II, při které by byla zavedena výroba pro preklinické a klinické vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti.

"Uvedený projekt je možné aktualizovat začleněním současných virových kmenů tak, aby vznikla vakcína s vysokým stupněm ochrany i proti případným novým mutacím," stojí ve vládním dokumentu.

Náklady na další fázi vývoje, která by trvala dva roky a zahrnovala by výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun. Až 80 milionů by mohlo padnout na investice v rámci zřízení místa výroby, do přestaveb či nových technologií, na personální náklady by mělo jít 40 milionů.

Předběžná kalkulace výdajů:

Položka Výdaje Personální náklady souhrnné 40 mil. Kč Investice SZÚ 30-40 mil. Kč Investice v rámci zřízení místa výroby (stavební úpravy, technologie) 40-80 mil. Kč Provozní náklady - materiál, služby souhrnně 50 mil. Kč Zapojení akademických pracovišť do vybraných úkolů 20 mil. Kč Režijní náklady institucí 20 mil. Kč Celkem max. 250 mil. Kč

Zdroj: Koncept dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění covid-19, předkládací zpráva

Nikdo mě neoslovil, říká šéf výzkumného týmu

Šéf vědeckého týmu, který pracoval na první fázi vakcíny, vakcinolog Marek Petráš, však Aktuálně.cz řekl, že se o schválení pokračování projektu dozvěděl z médií a nikdo ho zatím oficiálně neoslovil. O možném navázání na jeho výsledky podle něj v posledních měsících proběhlo několik diskusí, nikdy se ale o ničem definitivně nerozhodlo. "Pokud mě někdo osloví, jsem ochoten se na tom podílet," uvádí. Poslankyně Adámková na dotaz Aktuálně.cz, zda bude Petráš i nadále součástí týmu, nereagovala.

Petráš míní, že projekt má i nadále smysl. Podle něj mají v současnosti používané vakcíny své limity a nemusí vytvořit dokonalou ochranu. Nově vyvinutá vakcína by mohla lidi chránit proti jednotlivým odnožím viru. "Nestáčeli bychom se k soupeření s velkými producenty, ale spíš k ochraně proti mutacím," říká Aktuálně.cz.

"Jsme v situaci, která není standardní. I když bude 10 nebo 20 velkých producentů, pro proočkování většiny populace to nemusí stačit. A když si k tomu přidáte, že se bude muset ještě posilovat očkování jednou dávkou, tak vzniká prekérní situace. Výroba je časově náročná, 60 procent populace by se nechalo očkovat a není čím," popisuje.

Šéf vakcinologické společnosti: Nemá to cenu

Stejně jako to bylo v případě první fáze, ani s pokračováním projektu české vakcíny velká část odborníků nesouhlasí. Například předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. "My jsme se vyjádřili, že nepovažujeme za nezbytné ten výzkum rozvíjet a věnovat se tomu dál," říká pro Aktuálně.cz.

Vyvíjet českou vakcínu podle něj nemá cenu ani pro celkovou ochranu, ani proti mutacím. "Naopak na mutace mohou lépe reagovat ty genetické vakcíny, kde lze pouze lehce upravit RNA, a to rychleji a účinněji," upozorňuje. Právě na této bázi fungují v Česku dostupné vakcíny firem Pfizer a BioNTech nebo Moderna.

Tým Petráše a Adámkové naopak zvolil vývoj takzvané živé oslabené vakcíny, kterou Chlíbek i někteří další experti považují za zastaralou. "To je cesta, kterou už se ani není třeba zabývat. V jejím případě musíte nejdříve mutační virus začít množit, to je časově náročný proces. Než se vakcína vyvine z bodu nula, tak to potrvá tolik měsíců, že už se tady dávno přeženou veškeré mutační vlny," říká Chlíbek.

Ani s vakcinologickou společností ministerstvo pokračování projektu neprobralo. Ačkoli na podzim tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že výsledky první fáze vývoje vakcíny dostane společnost k posouzení, nakonec se tak nestalo. "My jsme oficiální žádost o nějaké stanovisko nedostali. Jediné, co je pravda, je, že jsem na podzim dostal od pana Blatného článek, který ta výzkumná skupina připravovala k publikaci výsledků," vzpomíná.

Projekt je naivní a prostředky zmařené, říká Grubhoffer

Za svým názorem si stojí také dlouhodobý kritik projektu české vakcíny, virolog a někdejší rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer. "Považuji tento projekt za naivní a vynaložené finanční prostředky za zmařené. Je to nesmírně zastaralý přístup východního typu a nepochopení situace, která vládne v oblasti farmaceutické výroby a byznysu," sdělil. Stejně jako Chlíbek upozorňuje, že RNA a vektorové vakcíny umožňují mutacím čelit přeprogramováním.

Nesouhlas části odborné veřejnosti je ale podle Petráše způsoben hlavně špatnou komunikací. "Budu trvat na tom, abychom to mediálně řádně vedli. Myslím si, že kritika souvisela s nepochopením toho, že tam z mé strany není politikaření," říká.

Politickému tlaku se ale tým pracující na vakcíně pravděpodobně nevyhne - proti pokračování už se vyjádřilo po odbornících i několik opozičních zákonodárců. Ti žádají, aby ministerstvo občanům jasně vysvětlilo, jak bude s penězi naloženo.

"Vývoj nepřinesl zatím žádné uspokojivé výsledky, z hlediska vědy jde v podstatě o neúspěch. Projekt za zhruba 30 milionů nemá jedinou recenzovanou odbornou publikaci," poukazuje místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

"Bylo by fajn, kdyby vláda předložila alespoň dílčí informace, jak vývoj probíhal doposud, co se podařilo a za jaké finanční prostředky," napsal šéf lidovců Marian Jurečka.

