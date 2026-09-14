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Domácí

Vláda schválila Lex Kratom. Končí internetový prodej a zvyšuje se věková hranice

Domácí
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Kratom bude možné koupit od 21 let. O pondělním rozhodnutí vlády informoval na síti X ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kromě zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let vláda také zakazuje prodej přes internet a zpřísňuje požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobků i pravidla pro specializované prodejny.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)Foto: HN – Václav Vašků
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„Reagujeme i na výsledky kontrolní akce KORUND a konkrétní problémy, které odhalila na trhu. Zpřísňujeme pravidla proti šíření syntetických a semisyntetických drog, upravujeme pravidla pro nikotinové sáčky a dáváme kontrolním orgánům účinnější nástroje,“ uvedl ministr na síti X.

Dodal, že nechce zavírat oči před realitou ani čekat, až se objeví další problém.

Proti zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh.

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Kratom patří mezi psychomodulační látky s nižším rizikem. Od loňského listopadu se legálně prodává dospělým v licencovaných obchodech. E-shop mohou mít jen kamenné prodejny.

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Podle ministerstva zdravotnictví je úprava nedostatečná a užívání kratomu je rozšířené mezi středoškoláky, a to často v kombinaci s jinými látkami. Vedlo to k intoxikacím a zásahu zdravotníků, uvedl v podkladech k novele resort. Počet případů neupřesnil.

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