Vláda konečně rozsekla summit NATO. Pavel pojede, ale nepovede delegaci

Ještě před týdnem se zdálo být rozhodnuto. Zásah Ústavního soudu ale vládě překreslil plány na červencový summit NATO v Ankaře. Kabinet po pondělním jednání definitivně potvrdil, že prezident Petr Pavel do Turecka skutečně pojede. Českou delegaci ale podle vlády i nadále povede premiér Andrej Babiš (ANO).
Vláda v pondělí dopoledne zasedla, aby definitivně rozhodla o podobě české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Účast na jednání Aliance otevřelo předběžné opatření Ústavního soudu, které kabinet podle Babiše respektoval.
Ohledně Ankary je tedy už definitivně jasno - Petr Pavel na vrcholový summit skutečně poletí. Vedoucím delegace ale podle Babiše nebude, tím zůstane právě premiér.
„Pan ministr Macinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí Ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda dnes potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády,“ uvedl Babiš.
Zároveň si do Pavla rýpl. „Myslím si, že by pan prezident mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Myslím, že by to přispělo ke zklidnění společnosti,“ poradil.
Podle předsedy vlády by kabinet neměl problém, aby prezident zastupoval Českou republiku na summitu NATO v příštím roce. „Už dnes můžu potvrdit, že příští rok nemáme problém, aby Českou republiku reprezentoval pan prezident. Tento rok na to máme zásadně jiný názor,“ dodal.
Zdůraznil, že letošní summit považuje za mimořádně důležitý především kvůli debatám o dalším financování Ukrajiny. „Je to hlavně o penězích a o rozpočtu. Vláda je podle Ústavy za zahraniční a bezpečnostní politiku odpovědná a vytváří ji,“ prohlásil Babiš.
Proč se delegace řeší na poslední chvíli
Otázka složení české delegace se znovu otevřela poté, co do příprav na žádost hlavy státu zasáhl Ústavní soud. Ten minulý týden předběžným opatřením rozhodl, že vláda musí prezidentu Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře, přestože s ním původně nepočítala.
Spor vznikl kvůli kompetenční žalobě, kterou prezident podal proti kabinetu Andreje Babiše kvůli vyloučení z oficiální delegace.
Kabinet měl přitom přípravy prakticky dokončené. Podle původního usnesení z 22. června měl českou delegaci vést premiér Babiš, doprovázený ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Po zásahu Ústavního soudu ale musí vláda celý plán přepracovat – od složení delegace přes rozdělení programu až po způsob dopravy jednotlivých ústavních činitelů.
Největší spor se vede o to, kdo bude oficiálním vedoucím české delegace. Pražský hrad argumentuje, že na summitech NATO tuto roli tradičně zastává hlava státu. Část vlády naopak poukazuje na to, že stále platí původní vládní usnesení, podle něhož je vedoucím delegace premiér.
Podle víkendových vyjádření ministra Macinky vláda tento výklad zatím nemění - údajně i vzhledem k tomu, že všechny oficiální pozvánky už přišly jmenovitě Babišovi.
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