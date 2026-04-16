16. 4. Irena
Místa v letadle na summit jsou rezervovaná. Prezident ostrouhal, je jasné, kdo letí

Armádní letadlo mířící na červencový summit NATO v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše a ministry zahraničí Petra Macinku a obrany Jaromíra Zůnu. Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, že je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Czech President Petr Pavel visits Latvia
Czech President Petr Pavel inspects honour guard in Riga, Latvia March 10, 2026. REUTERS/Ints KalninsFoto: REUTERS
Schválený rozpis cest armádních letadel zahrnuje například Babišovu pětidenní cestu do Vietnamu a na Filipíny v druhé polovině listopadu či jeho dubnovou návštěvu v Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu.

Pavel by měl do července letět do Chorvatska, na Slovensko, do Rumunska a Estonska. V seznamu účastníků letu na summit v Ankaře naopak uvedený není. Babiš po pondělním jednání vlády opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.

Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude v druhé polovině května probírat agenda summitu. Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. V rozhovoru pro čtvrteční vydání týdeníku Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států. S Babišem se Pavel setká 22. či 24. dubna, uvedl. Věc dál nechce řešit přes média.

Na summitu by podle Babiše měla hájit své postoje a náklady na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Spotlight News - Ondřej Stratilík. | Video: Tým Spotlight
Ilustrační foto.

Z vraždy muže v Krči viní obžaloba invalidního důchodce, přišel si půjčit peníze

Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého hostitele údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Poté mu prořezal krk v době, kdy jeho oběť ještě žila. Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský soud.

Ital se ztrapňoval scénami, Kopřiva mu ještě přidal. Pak dokázal něco exkluzivního

Vít Kopřiva znovu ukázal, jak nebezpečným hráčem umí být, zejména na antuce. Český tenista se na prestižní "pětistovce" v Mnichově po dvou vydařených bitvách dostal mezi osm nejlepších hráčů a je jasné, že si výrazně polepší ve světovém žebříčku. Ve středu přitom Kopřivovi výrazně pomohl psychický kolaps italského favorita.

Sean Bean v první epizoidě seriálu Hra o trůny s názvem Zima se blíží (2011).

Pirátsky nejstahovanější seriál. Před 15 lety se vysílal první díl Hry o trůny

Americký seriál televize HBO Hra o trůny si získal velkou přízeň diváků i kritiků. Jeho tvůrci David Benioff a D. B. Weiss využili jako předlohu populární ságu Píseň ledu a ohně spisovatele George R. R. Martina, který se na seriálu rovněž podílel. Úvodní díl dostal název podle první knihy v sérii Zima se blíží a HBO ho odvysílala 17. dubna 2011.

