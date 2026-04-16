Místa v letadle na summit jsou rezervovaná. Prezident ostrouhal, je jasné, kdo letí

Armádní letadlo mířící na červencový summit NATO v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše a ministry zahraničí Petra Macinku a obrany Jaromíra Zůnu. Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, že je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
Schválený rozpis cest armádních letadel zahrnuje například Babišovu pětidenní cestu do Vietnamu a na Filipíny v druhé polovině listopadu či jeho dubnovou návštěvu v Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu.
Pavel by měl do července letět do Chorvatska, na Slovensko, do Rumunska a Estonska. V seznamu účastníků letu na summit v Ankaře naopak uvedený není. Babiš po pondělním jednání vlády opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.
Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude v druhé polovině května probírat agenda summitu. Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.
Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. V rozhovoru pro čtvrteční vydání týdeníku Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států. S Babišem se Pavel setká 22. či 24. dubna, uvedl. Věc dál nechce řešit přes média.
Na summitu by podle Babiše měla hájit své postoje a náklady na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
