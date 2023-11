Vláda nerozumí ani vlastním voličům, vyjádření k protestům byla špatná, říká sociolog

Do největší stávky ve školství od roku 1989 se v pondělí zapojily tři čtvrtiny škol. Protestovali také odboráři. Premiér Petr Fiala (ODS) s nimi odmítl jednat. Podle sociologa Martina Buchtíka vláda komunikaci nezvládla. "Vláda tvrdí, že nerozumí, proč lidé vlastně protestují, čímž vlastně naznačuje, že nerozumí svým voličům," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Značí pondělní protesty, že vláda ztrácí podporu i mezi svými voliči?

Dnes ano. Je však těžké říct, jestli to bude mít dlouhodobější trvání. Myslím si, že jde spíš o komunikační stránku věci, která představuje problém a kterou vláda podcenila.

V čem ji podcenila?

Neodhadla, ke komu a jak mluví. Vládní představitelé zaujali radikálně tvrdý postoj v tom, že stávkujícím absolutně nerozumí. A to je v této době velmi špatná taktika.

Proč je špatná?

Protesty zahájila skupina lidí, která zhusta patří mezi voliče vlády. Jsou to učitelé, vysokoškoláci a lidé ve středním věku. Jejich komunikační strategie je jednoduše špatná, protože říkají, že vůbec nerozumí tomu, co tito lidé chtějí. Nepřímo říkají, že nerozumí svým voličům. Vyjadřují se útočně a nedokázali odhadnout, jaký to pro ně může mít dopad. Ostatně podobně jsme to viděli u ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který výrazně podcenil vážnost situace u nespokojených lékařů.

Kromě učitelů jsou nespokojení i lékaři, vysokoškoláci, odboráři a další. Naznačuje to něco o současné situaci ve společnosti? Jsme skutečně v tak velké společenské a ekonomické krizi?

Ano, ekonomická situace i celková nálada ve společnosti je dlouhodobě špatná. Je to tím, že těžká situace za covidu se přímo přelila do velké bezpečnostní nejistoty z války na Ukrajině a ta se zase otiskla ve stavu ekonomiky v podobě vysoké inflace.

Můžeme současnou popularitu vlády a jejích kroků srovnat s nějakou jinou historickou krizí?

Situace je obdobně špatná jako v roce 2012 před pádem Nečasovy vlády. Kolem 55 procent Čechů je přesvědčených o tom, že naše země nesměřuje dobrým směrem. Spokojených je pouhých 15 procent. V rámci našich měření, které máme dostupné do poloviny 90. let, je to prakticky nejhorší výsledek i situace. A vláda v tuto chvíli skutečně nemá velkou podporu.

Nedůvěřuje jí ani část lidí, kteří jsou odhodlaní, že budou i tak volit vládní strany. Nebudou je ale volit proto, že by zrovna chtěli, ale protože nevidí jinou alternativu a motivuje je zejména nedostatečná nabídka jinde. SPD a ANO pro ně není možnost.

Přesto však vláda říká a je přesvědčená o tom, že podniká úspěšné a efektivní kroky. Chybí jí tedy určitá sebereflexe?

Každé vládě chybí část sebereflexe, protože nemá dostatečnou zpětnou vazbu. A to je i případ vlády kabinetu Petra Fialy. Začíná to na lidské úrovni. Politici nejsou líní lidé, kteří by nepracovali. Jenže to bohužel znamená, že většinu času tráví mezi politiky a nedostává se jim zpětné vazby od veřejnosti. Zdá se mi, že pak trochu ztrácí cit, co je a není důležité sdělení.

Může dnešní stávka být dobrou zprávou pro hnutí ANO nebo jiné opoziční strany, jako je SPD?

Podpora ANO neroste. Babišovo hnutí má dlouhodobě ve všech relevantních průzkumech nad 30 procent. Možná to může posílit SPD, ale spíš tak, že někteří voliči, kteří si nebyli jistí, jestli chtějí jít vůbec k volbám, teď hlas na protest hodí právě Okamurovi.

Nerad bych ale vzbuzoval ve čtenářích dojem, že jedna taková událost změní celkový pohled na politiku. To tak určitě není.

Protesty tedy můžou o něco málo hnout s preferencemi pětikoalice, ale vláda padat nebude…

Přesně tak. A pravděpodobně to ani nepovede k velkému nárůstu podpory antisystémových hnutí. Demonstrace jako ta dnešní může vypíchnout některé jevy ve společnosti a může poukázat například v tomto případě na špatnou komunikaci vlády. Ale nepochybně ještě přijde spousta dalších podobných akcí, například protesty lékařů, kteří se mohou v budoucnu zase potýkat s nedostatkem léčiv. Problémů je hodně, a když se je nepovede vyléčit dílčí cestou, tak se začnou na sebe nabalovat jako sněhová koule.