Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ve hře je i kontrola NKÚ

Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu.
Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření ČT a ČRo Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).
Částka, kterou budou média dostávat z rozpočtu, bude podle Babiše zahrnovat inflační doložku a bude férová a předvídatelná. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti, k záměrům koalice je kritická sněmovní opozice, ale i velká část odborné veřejnosti.
Kabinet se vrátí k projednávání materiálu o využití unijní půjčky z nástroje Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE). Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (zhruba 50 miliard korun). Ministři se budou zabývat i nařízením, které stanovuje maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu.
Mohlo by vás zajímat:
Rusko už není supervelmoc. Strategicky jsme válku vyhráli, tvrdí mluvčí rozvědky
Z hlediska strategických cílů už Ukrajina zvítězila. Uhájila svoji existenci jako samostatného státu, smazala Rusko z mapy globálních supervelmocí a stala se garantem evropské bezpečnosti. V bilančním hodnocení to prohlásil mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Andrij Jusov v rozhovoru s ukrajinskou novinářkou Hannou Hopko.
ŽIVĚ Masivní raketový útok na Ukrajinu, klášter v Kyjevě je v plamenech
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
Zvrat po chladnějších dnech. Tropické teploty vyšplhají až na 35 stupňů
Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přeháňky meteorologové čekají v úterý odpoledne a ve středu. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ Plavba Hormuzem bude trvale bezplatná, slibuje Trump po dohodě s Íránem
Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní „strážce Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.