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Domácí

Dvě procenta HDP na obranu dáme příští rok, slíbil Babiš před odletem na summit NATO

ČTK

Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance (NATO) dát dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Před úterním odletem na summit NATO v Ankaře to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

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Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil na tiskové konferenci před odletem na summit NATO v Ankaře; 7. července 2026, Praha.Foto: CTK – Šulová Kateřina
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Armáda pro letošek dostala v rozpočtu 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP, dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol.

Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v dubnu řekl, že Česko bude mít letos podle hodnocení NATO obranné výdaje 1,78 procenta HDP, pro příští rok plánoval žádat o navýšení na dvě procenta HDP, tedy 190 miliard korun.

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