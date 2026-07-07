Dvě procenta HDP na obranu dáme příští rok, slíbil Babiš před odletem na summit NATO

Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance (NATO) dát dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Před úterním odletem na summit NATO v Ankaře to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Armáda pro letošek dostala v rozpočtu 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP, dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol.
Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v dubnu řekl, že Česko bude mít letos podle hodnocení NATO obranné výdaje 1,78 procenta HDP, pro příští rok plánoval žádat o navýšení na dvě procenta HDP, tedy 190 miliard korun.
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