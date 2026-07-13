Vláda předložila zákonodárcům úmluvu o komisi pro odškodnění Ukrajiny, SPD je proti

Vláda předložila oběma komorám parlamentu k posouzení úmluvu o zřízení mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na úhradu škod, které jí způsobila ruská agrese. Na vzniku komise se loni dohodla v Haagu diplomatická konference Rady Evropy. Komise má potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko v určitou dobu mělo zaplatit. Zřízení komise odmítá koaliční hnutí SPD.
„Zřízeni Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny považujeme za nadbytečné, jelikož jakoukoliv náhradu škody bude totiž vždy v konečném důsledku posuzovat soud. Jednalo by se tedy o další byrokratickou strukturu bez jakékoliv reálné pravomoci, jejíž náklady by hradili naši občané ze svých kapes,“ uvedl v pondělí předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. „Zřízení komise proto nepodpoříme,“ dodal.
Kolik Česko zaplatí jako členský příspěvek, určí až finanční výbor komise. Bývalá vláda loni schválila, že počínaje letošním rokem může příspěvek činit nejvýše 50 tisíc eur ročně, tedy asi 1,2 milionu korun. Podle důvodové zprávy se letošní příspěvek odhaduje asi na 17 tisíc eur, tedy na zhruba 412 tisíc korun. Úmluvu už podle důvodové zprávy podepsala většina členských států EU.
Jedním z pilířů činnosti komise bude již zřízený Registr škod působených agresí Ruské federace proti Ukrajině. Vznikl na základě rezoluce ministrů zahraničí Rady Evropy. Bude evidovat důkazy a informace o nárocích na náhradu škod. Komise pak bude mít mandát rozhodovat o nárocích na náhradu škod. Přistoupení Ruska k úmluvě bude podmíněno tím, že Rusko přijme odpovědnost za své činy na Ukrajině a bude souhlasit s tím, že škody zaplatí.
„Úmluva vychází z hypotetického předpokladu, že Ruská federace v budoucnu vyjádří souhlas se svým přistoupením k Úmluvě, ponese náklady Mezinárodní komise a poskytne nezbytné prostředky na vyplacení přiznaného odškodnění,“ stojí v důvodové zprávě. Podle informací z loňského prosince bylo do registru nahlášeno už 80 tisíc nároků.
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