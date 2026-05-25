Vláda posílá zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně

Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce.
Budou se také zřejmě muset zdržovat na území ČR, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386.000 lidí.
Dávky podle Metnara pobíralo v březnu zhruba 90.000 uprchlíků s dočasnou ochranou z Ukrajiny. Minulá vláda podle ministra jejich kontrolu zanedbala, nově bylo zahájeno 40 trestních stíhání. "Zneužívalo se to. V jakém rozsahu, nevím," uvedl Babiš na tiskové konferenci na dotaz, jaký podíl tvoří zneužívání dávek z celkového počtu.
Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny má v budoucnu zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dní. Zaniknout má běžencům i v případě jejich trestního či správního vyhoštění. Ministerstvo vnitra podle novely také nově nebude cizincům s dočasnou ochranou vydávat cestovní průkazy totožnosti a cizinecké pasy, což dosud bylo možné v případě, že prokázali, že cestovní doklad u příslušných orgánů v zemi původu získat nemohou.
Podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka je novela zbytečná. Poukázal na přínos ukrajinských uprchlíků pro český trh práce i statistiky, podle nichž Ukrajinci nepředstavují větší bezpečnostní riziko než čeští občané.
Novela upravuje i podmínky udělení zvláštního dlouhodobého pobytu, který umožňuje běžencům s dočasnou ochranou získat stabilnější pobytové oprávnění. Zpřísňuje dosavadní požadavky tak, že žadatel nesmí mít kromě dalších podmínek také daňové nedoplatky.
Ministerstvo také mění pravidla pro registraci a biometrické kontroly. Pokud uchazeč například uvede v žádosti nepravdivé informace, může jeho registrace zaniknout. O udělení speciálního pobytu je možné žádat od loňska, letos zájem podle ministerstva vnitra projevilo 56.500 lidí.
Norma řeší i podmínky pro situaci, kdy platí zdravotní pojištění za člověka s dočasnou ochranou stát. Dosud byly podmínky stanoveny tak, že stát platí pojištění v případě, že mu závažný stav dlouhodobě neumožňuje výkon práce. Podle návrhu budou muset mít takoví lidé stanovený konkrétní stupeň omezení soběstačnosti.
Zákon zároveň plánuje zrušit osvobození od poplatků za uznání zahraničního vzdělání pro cizince s dočasnou ochranou, zpřísňuje také postihy za některé trestné činy související s nedovoleným přechodem státních hranic. Některé žaloby o azylových řízeních, například žaloby kvůli odebrání azylu, má mít nově na starosti pouze Městský soud v Praze.
Soubor změn také zavádí povinnost pro některé řidiče vozidel s ukrajinskou poznávací značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel. Dosud stačilo, aby byla vozidla nahlášená v evidenci, podle návrhu ale nepodléhala stejným technickým kontrolám jako jiná auta.
Možnost zapsání do registru bude od ledna příštího roku, od ledna 2028 pak nebude možné provozovat vozidla, která v registru nebudou zapsána. Registrováno je podle Metnara 28.000 vozidel, podle odhadů se jich na silnicích pohybuje dvojnásobek, uvedl s tím, že řadu přestupků tak nelze zaregistrovat.
Mohlo by vás také zajímat: Rusové nacvičují odpálení jaderných hlavic. Napětí sílí, USA reagují ukázkou síly
Vládní poslanci chtějí rozšířit okruh lidí, kteří nemusí hradit poplatek pro ČT a ČRo
Televizní a rozhlasový poplatek by neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO).
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Ruský duchovní Ilarion byl zadržen v Česku kvůli zakázaným látkám
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí telegramový kanál Ilariona s tím, že duchovní považuje událost za provokaci.
Chystá se změna, která se nebude líbit každému. Škoda se připravuje na modernizaci Fabie
Škoda Auto má za sebou prodejně i finančně povedené období, což se také podepisuje na chystané modelové ofenzivě. Proto se na veřejnost dostávají informace o chystaných novinkách. Po druhé generaci Karoqu nebo hybridní Octavii teď přichází řada na modernizaci Fabie. A ta se podle všeho nemusí líbit úplně každému.
„Neskutečně mě rozčiluje.“ Babiš ostře zaútočil na guvernéra ČNB. Opřel se i do bank
Atmosféra mezi vládou a Českou národní bankou houstne. Týden po drsných slovech guvernéra Aleše Michla o tom, že kvůli hlídání inflace neváhá zvednou úrokové sazby a „zdrtit ekonomiku“, reaguje na jestřábí rétoriku premiér Andrej Babiš (ANO). A posílá šéfovi centrální banky jasný vzkaz.