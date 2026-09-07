Vláda podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 18 let, který navrhuje ministerstvo zdravotnictví (MZd). Vyšší zdanění cukru podporu koalice nemá, řekl ve středu novinářům po jednání vlády.
Odborníci oba kroky doporučují, upozorňují na nárůst dětské obezity a vliv energetických nápojů na spánek s soustředění teenagerů. Podle odhadů bude v roce 2050 obézní polovina dětí.
„Zdanění cukru jsme řešili na koalici, podpořit to nechce nikdo. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zákaz energetických nápojů pro mladší 18 let, to určitě chceme,“ řekl bez dalších podrobností Babiš.
Před volbami se v debatě, kterou pořádala Národní asociace pacientských organizací (NAPO), zástupci většiny sněmovních stran na nutnosti více zdanit cukr, ale i alkohol shodli.
Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje podle průzkumu organizace Ministr zdraví osm z deseti Čechů. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein.
Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. Omezení podpořili i zástupci učitelů nebo dětský ombudsman.
Proti regulaci se už dříve vyslovil Svaz výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého se po zákazu vytvoří trh s produkty, které budou zákon obcházet a zaměří marketing jen na děti.
Zavedení dvacetiprocentní daně na slazené nápoje by podle studie stejné organizace vedlo k poklesu jejich spotřeby a snížení nadváhy a obezity Čechů. Za deset let by tak mohl systém veřejného zdravotního pojištění podle studie ušetřit na zdravotní péči více než miliardu korun. Přínosy daně na slazené nápoje zpochybnila Potravinářská komora ČR, považuje ji za slepou uličku.
Podle posledních údajů je obézních dětí asi 12 procent, odborníci očekávají, že v roce 2050 jich bude polovina. Obezita u nich vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce, nastávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese.
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