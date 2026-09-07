Přeskočit na obsah
Benative
7. 9. Regína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vláda podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 18 let, který navrhuje ministerstvo zdravotnictví (MZd). Vyšší zdanění cukru podporu koalice nemá, řekl ve středu novinářům po jednání vlády.

FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
Premiér Andrej BabišFoto: Reuters – Laia Ros
Reklama

Odborníci oba kroky doporučují, upozorňují na nárůst dětské obezity a vliv energetických nápojů na spánek s soustředění teenagerů. Podle odhadů bude v roce 2050 obézní polovina dětí.

„Zdanění cukru jsme řešili na koalici, podpořit to nechce nikdo. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zákaz energetických nápojů pro mladší 18 let, to určitě chceme,“ řekl bez dalších podrobností Babiš.

Související

Před volbami se v debatě, kterou pořádala Národní asociace pacientských organizací (NAPO), zástupci většiny sněmovních stran na nutnosti více zdanit cukr, ale i alkohol shodli.

Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje podle průzkumu organizace Ministr zdraví osm z deseti Čechů. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein.

Reklama
Reklama

Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. Omezení podpořili i zástupci učitelů nebo dětský ombudsman.

Proti regulaci se už dříve vyslovil Svaz výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého se po zákazu vytvoří trh s produkty, které budou zákon obcházet a zaměří marketing jen na děti.

Související

Zavedení dvacetiprocentní daně na slazené nápoje by podle studie stejné organizace vedlo k poklesu jejich spotřeby a snížení nadváhy a obezity Čechů. Za deset let by tak mohl systém veřejného zdravotního pojištění podle studie ušetřit na zdravotní péči více než miliardu korun. Přínosy daně na slazené nápoje zpochybnila Potravinářská komora ČR, považuje ji za slepou uličku.

Podle posledních údajů je obézních dětí asi 12 procent, odborníci očekávají, že v roce 2050 jich bude polovina. Obezita u nich vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce, nastávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Kdo je nejdražší ministryní, „nezávislé“ vysílání Motoristů a Rakušan o voličích Babiše

Tečka Radka Bartoníčka z 28. srpna 2026. | Video: Radek Bartoníček
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bašár Asad, prezident Sýrie
Bašár Asad, prezident Sýrie
Bašár Asad, prezident Sýrie

Asad stavěl reaktor vhodný k výrobě jaderných zbraní

Někdejší tajné zařízení na výrobu jaderného paliva v Sýrii z éry prezidenta Bašára Asada bylo konfigurováno na výrobu jaderných zbraní. Řekl to dnes podle agentury DPA šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Reklama
APTOPIX Serbia Soccer Mladic
APTOPIX Serbia Soccer Mladic
APTOPIX Serbia Soccer Mladic

Pohřeb „Balkánského řezníka“. Davy v Bělehradě truchlí za Mladiče

Dav lidí v pondělí ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosenskosrbským vojenským vůdcem Ratkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Následoval okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.

Reklama
Reklama
Reklama