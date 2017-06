Vláda podpořila poslaneckou novelu k registru smluv. Výjimku má dostat Budvar i Česká televize

před 1 hodinou

Vláda v pondělí podpořila poslaneckou novelu, podle které by některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí mohly dostat částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Výjimka by se týkala i národního podniku Budějovický Budvar. Určité výjimky by dostaly i Česká televize a Český rozhlas, ale i veřejných vysokých škol. Předkladatelé požadují, aby byl návrh ve sněmovně schválen zrychleně v prvním čtení.

Doporučujeme

Praha - Některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí včetně národního podniku Budějovický Budvar by mohly dostat částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Vláda v pondělí podpořila poslaneckou novelu, která to předpokládá, řekla novinářům ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Předkladatelé požadují, aby byla předloha ve sněmovně schválena zrychleně v prvním čtení. Ředitel ČT: Registr smluv nám svazuje ruce při nenadálých událostech v cizině i při natáčení pohádek číst článek Předloha skupiny poslanců ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Úsvitu reaguje na dřívější novelu poslanců KDU-ČSL, kteří chtěli z povinnosti vyčlenit kvůli možným ekonomickým ztrátám Budvar. Sněmovna pak schválila plošné výjimky i pro státní podniky a státní, krajské a obecní firmy, jež mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Senát výjimky odmítl. O tom, v jakém znění předloha půjde k podpisu prezidentovi, zatím poslanci nerozhodli. Schválení nové předlohy by legislativní cestu původní normy zřejmě ukončilo. Nynější novela ji má nahradit. Žádné společnosti ze zákona nevypouští, předpokládá ale zvláštní režim pro firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusely by zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. "Právě u těchto smluv byly v praxi zjištěny problémy s ochranou obchodně citlivých informací a navrhovaná novela potřebnou ochranu zajišťuje," píšou autoři v čele s Radkem Vondráčkem (ANO) v důvodové zprávě. Výjimka pro výbušniny Do evidence se také nebudou muset vkládat smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami, a kolektivní smlouvy. Určité výjimky by dostaly i Česká televize a Český rozhlas v případě například mimořádných přenosů nebo licenčních práv na sportovní utkání a veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce u smluv, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou. U zdravotnických zařízení by nezveřejnění smluv na dodávky léků a zdravotnických prostředků neohrozilo jejich platnost. Novela se týká rovněž Správy státních hmotných rezerv, navíc by výslovně zajistila ochranu bankovního tajemství. TOP 09 změny kritizuje a s výjimkami z povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru nesouhlasí. "Nerozumím tomu, proč se krátce před ostrým provozem registru skupina poslanců snaží zavádět nové výjimky. Je to velmi neodpovědný postup, který zcela devalvuje smysl přijatého zákona a podporuje netransparentní vynakládání veřejných prostředků," uvedl v tiskovém prohlášení poslanec TOP 09 Martin Plíšek. Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun.

Pokračujte dál