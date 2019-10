Vláda počtvrté navrhla jmenování šéfa BIS Koudelky generálem. Zatím ho Zeman odmítal

Vláda počtvrté navrhuje jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky do hodnosti generála. Návrhu v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku opakovaně kritizoval. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Zeman opomenul Koudelku při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos 8. května. Hrad se na dotaz, jak Zeman přistoupí k letošnímu návrhu, odmítl vyjádřit. Zeman v minulosti o šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil za "plácání". BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období.

"My na to máme jiný názor. Pan Koudelka si hodnost generála zaslouží," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že BIS funguje dobře, a to i ve vztahu k zahraničním službám. "Budu o tom mluvit s panem prezidentem a doufám, že konečně ho už o tom přesvědčím," uvedl Babiš. Stejně jako on odmítá kritiku ze strany prezidenta BIS.

Brigádními generály by se nově mohli stát ředitel Agentury personalistiky Vratislav Beran, velitel Kybernetických sil a informačních operací Miroslav Feix a ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. "Jde o příkladné profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů armády. Výrazně přispěli k realizaci reformy ozbrojených sil a předáváním svých zkušeností se zasazují o zkvalitňování jejich úrovně," uvedl v tiskové zprávě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Povýšit by mohl i ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, brigádním generálem by se měl stát i Radim Dragoun, který vede od loňského loni 1. září Generální inspekci bezpečnostních zbrojů. Rybu jmenoval brigádním generálem Zeman v roce 2013, o tři roky později se stal generálmajorem, tentokrát by měl u příležitosti 28. října povýšit na generálporučíka. Brigádními generály by se měli stát také šéfové krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravském kraji Luděk Procházka a Leoš Tržil.