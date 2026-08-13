Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vláda plánuje 20 nových vodních nádrží. Chystá koalici proti suchu

ČTK

Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda čtyři miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží, řekli ve čtvrtek novinářům na tiskové konferenci u nádrže Slapy premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

neuvedeno
Zleva ministr zemědělství Martin Šebestyán, generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, premiér Andrej Babiš a hejtman Ústeckého kraje a dřívější ministr životního prostředí Richard Brabec hovoří s novináři při návštěve Slapské přehrady, 13. srpna 2026, Županovice, Slapy.Foto: CTK – Říhová Michaela
Reklama

Národní koalice proti suchu začne opětovně fungovat od pondělí. Opoziční Starostové a nezávislí, ODS i Piráti vládu kritizují za nedostatečné řešení sucha a vedra.

Související

Čtyři miliardy korun by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobně. Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl, konkrétně výkup pozemků, projektovou dokumentaci nebo základní první práce v terénu u děl Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku.

"Financování těch ostatních vodních děl, které máme vlastně podle toho generelu vodního hospodářství v plánu, chceme řešit prostřednictvím i toho speciálního zákona, protože to je práce a projekt na mnoho dalších vlád do budoucnosti," doplnil Šebestyán. Babiš ve čtvrtek také zmínil, že na opatření proti suchu chce v dalších letech využít peníze, které Česko poskytne Evropská unie, má o nich letos v listopadu vyjednávat.

Související

"Voda se musí stát veřejným zájmem," uvedl Babiš. Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). V koalici proti suchu zasedali ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Podle Brabce se v návaznosti na práci koalice udělaly tisíce projektů, ať už drobná opatření na zadržení vody v krajině, tak i napojení stovek tisíc lidí na vodovody s dostatečnou kapacitou.

Reklama
Reklama

Podle Šebestyána uvolnilo ministerstvo zemědělství od roku 2020 do propojování vodárenských soustav zhruba pět miliard korun, do opatření, kde vznikají nové vodní nádrže, zhruba jednu miliardu a stovky milionů korun do závlahových opatření a zadržování a udržování vody v krajině prostřednictvím pozemkových úprav a dalších opatření například v lesích.

Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných průtoků za celou dobu sledování. "Situace je výrazně lepší na řekách, na vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku dolního úseku té řeky," vysvětlil ředitel Povodí Vltavy. Příkladem je podle něj právě systém vltavské kaskády.

ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala ministra Šebestyána, aby v Česku snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla. Příští středu chce opoziční strana představit katalog opatření pro zadržování vody a zvládání sucha. Vládu kritizují v souvislosti s aktuálním počasím i Piráti, mimo jiné za to, že podle nich místo postupu podle existujících adaptačních plánů omezuje prostředky na ochranu před dopady změny klimatu.

Mohlo by vás také zajímat: Trump chystá přestavbu Bílého domu za miliardu, souhlas Kongresu chytře obešel

Trump chystá přestavbu Bílého domu za miliardu, souhlas Kongresu chytře obešel | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Berlin's Volksbuehne theatre install a temporary public swimming pool outside its building at Rosa-Luxemburg-Platz
Berlin's Volksbuehne theatre install a temporary public swimming pool outside its building at Rosa-Luxemburg-Platz
Berlin's Volksbuehne theatre install a temporary public swimming pool outside its building at Rosa-Luxemburg-Platz

V Německu vyhradili hodiny v bazénu jen pro černé. Experiment okamžitě spustil spory

V pátek od dvanácti do šesti jen pro „černé“. Alespoň v dočasném venkovním bazénu v centru Berlína. Jde o projekt avantgardního divadla Volksbühne. Cílem aktivistického konceptu je poskytnout menšinám prostor, kde si mohou odpočinout bez rizika konfrontace s diskriminací nebo rasismem. Projekt, který stál 300 000 eur z veřejných prostředků, ale narazil na odpor.

Reklama
Etna ash prompts extended closure of Catania airport
Etna ash prompts extended closure of Catania airport
Etna ash prompts extended closure of Catania airport

Erupce přitahují k sopce Etna davy turistů, což vyvolává obavy průvodců

Úchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce, píše agentura AFP. Etna, nejvyšší aktivní sopka v Evropě, již několik dní chrlí popel a lávu. To si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii, které je klíčovou bránou pro turisty navštěvující ostrov Sicílii.

Reklama
Reklama
Reklama