Vláda plánuje 20 nových vodních nádrží. Chystá koalici proti suchu

Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda čtyři miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží, řekli ve čtvrtek novinářům na tiskové konferenci u nádrže Slapy premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.
Národní koalice proti suchu začne opětovně fungovat od pondělí. Opoziční Starostové a nezávislí, ODS i Piráti vládu kritizují za nedostatečné řešení sucha a vedra.
Čtyři miliardy korun by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobně. Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl, konkrétně výkup pozemků, projektovou dokumentaci nebo základní první práce v terénu u děl Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku.
"Financování těch ostatních vodních děl, které máme vlastně podle toho generelu vodního hospodářství v plánu, chceme řešit prostřednictvím i toho speciálního zákona, protože to je práce a projekt na mnoho dalších vlád do budoucnosti," doplnil Šebestyán. Babiš ve čtvrtek také zmínil, že na opatření proti suchu chce v dalších letech využít peníze, které Česko poskytne Evropská unie, má o nich letos v listopadu vyjednávat.
"Voda se musí stát veřejným zájmem," uvedl Babiš. Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). V koalici proti suchu zasedali ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Podle Brabce se v návaznosti na práci koalice udělaly tisíce projektů, ať už drobná opatření na zadržení vody v krajině, tak i napojení stovek tisíc lidí na vodovody s dostatečnou kapacitou.
Podle Šebestyána uvolnilo ministerstvo zemědělství od roku 2020 do propojování vodárenských soustav zhruba pět miliard korun, do opatření, kde vznikají nové vodní nádrže, zhruba jednu miliardu a stovky milionů korun do závlahových opatření a zadržování a udržování vody v krajině prostřednictvím pozemkových úprav a dalších opatření například v lesích.
Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech a v některých případech dosahují i nejnižších zaznamenaných průtoků za celou dobu sledování. "Situace je výrazně lepší na řekách, na vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku dolního úseku té řeky," vysvětlil ředitel Povodí Vltavy. Příkladem je podle něj právě systém vltavské kaskády.
ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala ministra Šebestyána, aby v Česku snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla. Příští středu chce opoziční strana představit katalog opatření pro zadržování vody a zvládání sucha. Vládu kritizují v souvislosti s aktuálním počasím i Piráti, mimo jiné za to, že podle nich místo postupu podle existujících adaptačních plánů omezuje prostředky na ochranu před dopady změny klimatu.
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