Vláda opět odmítla snížení věkové hranice pro komunální volby

S návrhem poslankyň opozičního hnutí STAN na snížení věkové hranice prvovoličů pro hlasování v obecních volbách o dva roky na 16 let v pondělí vláda ANO, SPD a Motoristů nesouhlasila. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Záporné stanovisko vyslovil kabinet obdobně jako v případě dřívější novely poslanců TOP 09.
Novela Zdeny Kašparové, Adriany Chochelové a Ester Weimerové by se kromě výběrů zastupitelů v obcích vztahovala od příštího roku také na místní referenda.
„Lokální úroveň představuje vhodný prostor pro širší zapojení mladých lidí do demokratického rozhodování. Rozhodnutí obcí a městských částí se bezprostředně týkají oblastí, které mají přímý dopad na každodenní život mladých lidí, zejména veřejného prostoru, místní dopravy, školské a volnočasové infrastruktury, sportu, životního prostředí, bydlení nebo kulturního života,“ napsaly autorky návrhu ve zdůvodnění.
Za nezpochybňovanou hranicí občanské zralosti jednotlivce se podle vládních legislativců pokládá věk 18 let. „Osoby ve věku od 16 do 18 let lze do jisté míry považovat za zranitelnou skupinu potenciálních voličů z hlediska možnosti jejich ovlivnění,“ napsali do předběžného stanoviska kabinetu.
Témata obecních voleb navíc mohou být podle vládního podkladu často věcně složitější než obecnější témata voleb celostátních.
Možnost zapojení 16letých a 17letých do obecních voleb a místních referend by podle předkladatelek podpořila jejich politickou gramotnost, odpovědnost a návyk účasti na demokratickém procesu.
„Návrh je záměrně omezen na lokální úroveň a nemění věkovou hranici pro volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu ani pro volbu prezidenta republiky,“ uvedly tvůrkyně předlohy.
Kabinet upozorňuje i na to, že obecní volby se často konají současně se senátními volbami, pro něž by dál platila hranice 18 let. „To může vést ke komplikacím při organizačním a metodickém zajištění voleb ve volební místnosti, a to jak ve vztahu k samotným voličům, tak k okrskovým volebním komisím,“ píše se v předběžném stanovisku pro poslance a senátory.
Poslanci TOP 09 předložili obdobnou novelu na jaře. Nynější hranice podle nich neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života, jejich občanskou odpovědnost a schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Dolní komora se k projednávání předlohy TOP 09 dosud nedostala.
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