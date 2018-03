Vláda odmítla zmírnění protikuřáckého zákona. Překvapuje mě, jak Babiš změnil postoj, řekl Benda

před 1 hodinou

Podle návrhu poslance ODS Marka Bendy by se na zařízení s plochou do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, restrikce nevztahovala. Provozovatelé by se tedy mohli rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký, nebo nekuřácký.

Praha - Vláda v demisi ve středu odmítla poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) novinářům během jednání kabinetu řekl, že mezi ministry převážil názor, že je příliš brzy na posouzení dopadů zákona, který platí od konce loňského května. Bez ohledu na stanovisko vlády posoudí návrh sněmovna.

Novela, za níž stojí poslanec ODS Marek Benda, předpokládá ještě větší úlevu z úplného zákazu kouření pro menší hospody nebo bary. Na zařízení s plochou do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, by se restrikce nevztahovala. Provozovatelé by se tedy mohli rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký, nebo nekuřácký.

Kuřárny by musely mít podle předlohy, kterou podepsalo na 90 poslanců z osmi klubů, vlastní odvětrávání, byly by bez obsluhy a mohly by zabírat nejvýše 30 procent plochy zařízení. Stejně jako do malých kuřáckých hospod a barů by do nich nesměli lidé mladší 18 let. Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

"V tomto okamžiku není namístě úpravu měnit, protože čas je velmi krátký na vyhodnocení dopadů zákona. Je to vidět i na poslaneckém návrhu, v té důvodové zprávě není žádná hlubší analýza, jsou to spíše nějaké dojmy, pocity, není to opřeno o žádná jasná data," řekl Vojtěch. Hlubší dopady protikuřáckého zákona, jako snížení počtu kuřáků a pokles počtu onemocnění v důsledku kouření, podle něj bude možné posoudit až za několik let.

Část ministrů při příchodu na jednání vlády úpravu protikuřáckého zákona podporovala. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) přitom argumentovala problémy obcí s nadměrným hlukem a ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) tím, že by uvolnění zákona pomohlo společenskému životu v malých obcích.

"Já jsem hájil zdravotnický aspekt, který podle mého názoru je naprosto nejdůležitější. Nevím, co je více než zdraví, jestli to, že lidé mohou kouřit a pít v hospodách, je větší hodnota než nějaká ochrana veřejného zdraví," řekl Vojtěch. "Neřekl bych, že by ta debata byla nějak vzrušená, spíš bylo vidět, že názory jsou různé. Většina se nakonec přiklonila k negativnímu stanovisku," uvedl.

Benda ve středu uvedl, že rozhodnutí vlády očekával. "Očekával jsem negativní stanovisko, i když jsem překvapen mimořádnou nekonzistencí postojů Andreje Babiše. Ještě před volbami se pan premiér v demisi nechal slyšet, že by pro zmírnění zákazů byl, protože ohrožují venkovské hospody. Ale to bylo zřejmě před volbami, kdy bylo třeba voliče nalákat jakýmkoli způsobem," napsal v tiskovém prohlášení.

Předkladatelé zákona tvrdí, že protikuřácký zákon je nepřiměřeně přísný a způsobil propad podnikání zejména v menších hospodských zařízeních. Upozorňují také na to, že lidé chodí kouřit před restaurace, kde obtěžují kouřem a hlukem obyvatele okolních domů a bytů.