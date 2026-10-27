Vláda odmítla rozpočet fondu audiovize. Klempíř odvolá jeho předsedu Dvořáka

Ministerstvo kultury v úterý odvolá bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Sdělil to ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor.
Dvořák byl za ministerstvo do funkce zvolen v červnu 2025 za vlády Petra Fialy (ODS). Dvořák na dotaz uvedl, že návrh rozpočtu audiovize na rok 2027 je zbrklý a neprodiskutovaný. Dvořák byl za ministerstvo do funkce zvolen v červnu 2025 za vlády Petra Fialy (ODS).
Vláda minulý týden neschválila návrh rozpočtu fondu na rok 2027. Klempíř na jednání s jeho vedením požadoval snížení plánovaného objemu podpory audiovize na rok 2027 přibližně o 400 milionů.
"Návrh, který neodpovídá aktuální platné legislativě, který je zbrklý a nediskutovaný, ukazuje, s jakým respektem ministerstvo kultury přistupuje k segmentu audiovize," uvedl Dvořák.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) označil odvolání Petra Dvořáka za destrukci české kultury a audiovize v plném proudu. "Ministr Klempíř odvolal Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Nepřekvapivě poté, co představenstvo odmítlo nesmyslné a nezákonné ministrovy požadavky na drastické škrty. Místo odborného dialogu personální čistka," napsal na síti X.
Dodal, že rozhodnutí o odvolání bere na vědomí. "Nejsem jím zaskočen ani překvapen. O tom, že tento krok ministr chystá, mě informoval po telefonu dnes odpoledne," vysvětlil.
Představenstvo s tím ale nesouhlasilo a trvalo na podpoře 787,5 milionu korun, na které se usneslo v září při schválení krátkodobé koncepce pro příští rok.
Ministr Klempíř sdělil, že pokud se nepodaří schválit rozpočet do konce letošního roku, bude fond hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. To znamená, že bude moci každý měsíc čerpat maximálně jednu dvanáctinu prostředků podle schváleného rozpočtu na rok 2026.
"Státní fond audiovize nás ujistil, že je i v režimu rozpočtového provizoria schopen zajistit financování dotačních výzev podle schválené krátkodobé koncepce na rok 2027. Rozpočtové provizorium tak samo o sobě neznamená rušení plánovaných výzev ani krácení prostředků určených na podporu audiovizuální tvorby," uvedl Klempíř.
Fond podle ministra kultury zároveň počítá s přijetím nezbytných úsporných opatření, zejména v oblasti svého provozu.
"Ministerstvo kultury jednoznačně ujišťuje domácí, ale samozřejmě i zahraniční filmové producenty, investory a žadatele o filmové pobídky, že již přidělené pobídky nejsou ohroženy," prohlásil Klempíř.
Ministerstvo kultury má k dispozici přehled konkrétních závazků alokací fondu pro roky 2026 až 2028 o celkovém objemu přibližně 3,5 miliardy korun. "S těmito alokacemi počítáme a rozpočtové provizorium samo o sobě neznamená žádné jejich zrušení.
Podle informací fondu jsou prostředky na výplatu již schválených filmových pobídek zajištěny," sdělil Klempíř s tím, že rozpočtové provizorium může v jednotlivých případech ovlivnit harmonogram jejich vyplácení, nikoli ovšem samotné přiznané nároky.
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