Vláda nesplní alianční závazek k výdajům na obranu ani letos, oznámil Babiš

Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků, řekl ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) k připravované nové koncepci armády.
Babiš také uvedl, že Česko nejspíše letos opět nedosáhne aliančního závazku dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře má v úmyslu o tom jednat.
V dubnu Babiš řekl po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze, že česká vláda udělá vše pro to, aby závazek splnila. Od roku 2025 musí všichni spojenci dávat na obranu minimálně dvě procenta HDP.
Kabinet se podle Babiše vrací ke koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO se zaměřením na plnění aliančních závazků v oblasti těžké a střední brigády.
„Strávil jsem dvě a půl hodiny na ministerstvu, byla nám představena koncepce naší armády až do roku 2040. Ta navazuje na koncepci, která byla přijata za naší vlády,“ řekl.
Rozvoj protivzdušné obrany
Premiér uvedl, že armáda počítá s dalším rozvojem protivzdušné obrany. Připomněl pořízení izraelského systému SPYDER a řekl, že vedle dvou už dodaných baterií mají dorazit další dvě a čtyři nové systémy SPYDER chce vláda ještě koupit.
Se Zůnou jednal také o protidronové obraně a personální situaci v armádě. Návrh armády na navyšování počtu vojáků se mu podle jeho vyjádření nelíbí a stát by podle něj měl nabírat minimálně 2000 vojáků ročně. Zároveň chce znát důvody odchodu vojáků ze služby.
„My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z armády naši vojáci neodcházeli,“ řekl Babiš.
Stejně jako později předseda SPD Tomio Okamura premiér odmítl, že Zůna zvažoval rezignaci kvůli pondělnímu rozhodnutí vlády nominovat do čela generálního štábu Miroslava Hlaváče. Zůna byl proti, protože si dokáže představit lepší kandidáty.
Okamura: Koalice funguje perfektně
Okamura před středečním jednáním s premiérem uvedl, že o postoji ministra věděl jak on, tak premiér. Jde podle něj o nepodložené spekulace médií. „Koalice funguje perfektně,“ dodal.
Kabinet se podle Babiše chce vrátit také k výstavbě služebních bytů pro vybrané profese, například vojáky, policisty, hasiče nebo zdravotní sestry. S ministrem obrany probíral i další projekty a armádní zakázky včetně karlovarského letiště, letecké záchranné služby či děl Caesar. Premiér uvedl, že si vyžádal další podklady k některým dlouhodobě neplněným zakázkám a projektům.
Zůna v úterý novinářům řekl, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce. Hotová měla být do konce května. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
Dokument je vizí, jak by měla česká armáda vypadat v příštích letech. Koncepce má podle Zůny nastavit směr jejího rozvoje tak, aby Česko naplnilo své obranné ambice i alianční závazky.
