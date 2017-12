včera

Vláda Andreje Babiše (ANO) podle očekávání ve sněmovně nepodpoří odklad povinných elektronických receptů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že plánuje změnu systému a nechce rok za nedodržování zákona lékaře pokutovat. Odklad povinných elektronických receptů navrhují Senát a poslanci ODS. Vojtěch uvedl, že předložil jako poslanecký návrh odložení sankce za neudělení eReceptu o rok. "Myslím si, že je to dostatečná doba, aby systém naběhl. Takže návrh, například ODS, to odložit o pět let mi přijde jako absurdní," řekl.

autor: ČTK | včera

