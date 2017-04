Vláda navrhla pět funkcionářů policie a hasičů na generály, schválila i žádost o povýšení veteránů

před 1 hodinou

Pět vysokých funkcionářů policie a hasičského sboru má být povýšeno z plukovníků na brigádní generály. Navrhla to podle informací ČTK vláda. Mezi navrženými je náměstek policejního prezidenta Petr Petřík, ředitel pražské policie Miloš Trojánek, ředitel policejní školy v Holešově Jan Dvořák, náměstek generálního ředitele hasičů Josef Slavík a ředitel plzeňských hasičů František Pavlas. Do generálské hodnosti může funkcionáře jmenovat až prezident. Vláda schválila i návrh na povýšení čtyř veteránů druhé světové války. Bývalý stíhací pilot Emil Boček by se měl nově stát generálmajorem, do hodnosti brigádního generála mají být povýšeni Václav Kuchynka, Pavel Vranský a Miroslav Antonín Liškutín.

