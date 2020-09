Ústřední krizový štáb začne opět fungovat, připustil Babiš. Dosud jeho obnovu odmítal

Vláda obnoví činnost Ústředního krizového štábu kvůli epidemii koronaviru, řekl Deníku premiér Andrej Babiš (ANO). Zdůvodnil to špatnou komunikací mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. Babiš dosud obnovení krizového štábu odmítal s odkazem na to, že ministři o epidemii jednají ve vládní radě pro zdravotní rizika. Fungovat začne od pondělí.

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) začne fungovat od pondělí 21. září uvedl na Twitteru vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Návrh projedná na příštím zasedání vláda, dodal ministr vnitra, který štáb na jaře vedl a pravděpodobně bude jeho předsedou i nyní. Řádné jednání kabinetu je aktuálně naplánováno na pondělní odpoledne. Opětovné spuštění činnosti ÚKŠ, po kterém volaly kraje, ČSSD a větší část opozice, v pátek přes původní nesouhlas potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO).

Dnes jsme se s premiérem @AndrejBabis dohodli na obnovení činnosti ústředního krizového štábu od pondělí. Návrh projedná vláda na svém jednání. — Jan Hamáček (@jhamacek) September 18, 2020

Ve čtvrtek premiérovi adresovala výzvu k obnovení štábu, který fungoval na jaře na začátku epidemie, Asociace krajů. "Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlačili na aktivaci krizového štábu. Stane se platformou pro komunikaci mezi jednotlivými resorty a kraji," řekl Babiš Deníku.

O podrobnostech ke zřízení štábu by měl ještě v pátek Babiš jednat s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který ÚKŠ na jaře předsedal a z titulu své funkce by měl znovu stanout v jeho čele. Podle místopředsedy Asociace krajů Jiřího Běhounka (za ČSSD) a ministra Adama Vojtěcha (za ANO) by se měla vláda zřízením krizového štábu zabývat na pondělní řádné schůzi.

Na zřízení ÚKŠ se kabinet neshodl na několika posledních zasedáních, naposledy toto pondělí, kdy podle Hamáčka narazili sociální demokraté na nesouhlas koaličního partnera hnutí ANO. Babiš v pondělí uvedl, že svolání štábu "není na stole", protože funguje rada pro zdravotní rizika, ve které jsou zastoupeni všichni zainteresovaní ministři. Svolání štábu původně odmítal i na jaře.

Asociace krajů se podle Běhounka ve čtvrtek shodla na tom, že kvůli nepříznivým predikcím ohledně nákazy je namístě znovu aktivovat krizové řízení. Vojtěch na jednání ministrů se zástupci krajů na návrh nijak nereagoval, dodal hejtman. Dnes ve Sněmovně před Babišovým prohlášením se Vojtěch vyhnul odpovědi na otázku, zda bude aktivaci štábu podporovat, což předseda poslanců TOP Miroslav Kalousek označil za zbabělost.

ÚKŠ byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března přes původní Babišův nesouhlas. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl zřízen o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně kabinet změnil statut, aby štáb mohl místo Hamáčka vést tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Po dvou týdnech se vedení ujal Hamáček.