S kampaní o očkování pomohou vládě influenceři, videa jdou i na čínskou síť pro děti

Úřad vlády získal do kampaně na vyvracení dezinformací o očkování dva netradiční spolupracovníky - mladé influencery Annu Šulcovou a Jakuba Gulaba. Natočili sedm videí pro několik sociálních sítí. Vláda Gulabově firmě pošle podle smlouvy půl milionu korun. Odborníci na marketing postup kritizují, šéf vládní komunikace však za ním stojí.

Vláda, která společně s ministerstvem zdravotnictví čelí kritice za chybějící kampaň proti šíření dezinformací o očkování proti covidu, představila první výsledek svého snažení. V první části kampaně vsadila na 18letou Annu Šulcovou a 22letého Jakuba Gulaba, kteří natočili celkem sedm videí.

To první se ve čtvrtek objevilo na čínské sociální síti TikTok, kde dosud vláda neměla jediný příspěvek. Využívají ji téměř výhradně děti k vytváření a sdílení krátkých videí. Další videa se pak budou objevovat i na Twitteru, Facebooku, Instagramu a YouTube.

"Anička s Jakubem za námi přišli s tím, že chtějí vyvrátit mýty očkování na covid-19, a vymysleli proto kampaň sestavenou z krátkých videí s odborníky. Líbilo se nám to. Navíc to dělali úplně zadarmo. Pomohli jsme jim jen s oslovováním některých expertů," sdělil Aktuálně.cz ředitel odboru komunikace na Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

Půl milionu korun bez DPH na nákup prostoru na sociálních sítích jde podle smlouvy, na kterou upozornil Hlídač státu, firmě Medialer Jakuba Gulaba. Založil ji před dvěma měsíci.

Není jasné, co chce vláda sdělit, míní expertka

Podle vedoucí katedry marketingové komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisy Hejlové ale není jasné, co vláda přesně chce lidem skrze tuto kampaň říci. Videa jsou podle ní nekvalitní a nekoncepční.

"Není problematické, kolik si toho chce na sociálních sítích vláda za 500 tisíc koupit, ale spíše jakou myšlenku chce předat," uvedla Hejlová. Vláda by měla mít podle ní dlouhodobou komunikační strategii s jasným cílem a podle ní podnikat jednotlivé kroky. "Není jasné, co chce vláda přes TikTok sdělit. Chtěli říct: Jděte se očkovat? Nebo nevěřte něčemu? A čemu?" řekla Aktuálně.cz.

Ani načasování není podle Hejlové správné. Míní, že vláda zaspala. "Obecně bych vládě využití influencerů doporučila, ale ne v tomto čase a touto formou. Měla s nimi začít pracovat již mnohem dříve, konkrétně už na jaře," doplňuje. Vláda by si podle ní také měla dávat pozor na to, jaké prostředky na jaké účely v této době využívá. Protože již prezident vyhlásil termín voleb do sněmovny a probíhá tak předvolební období, mohla by kampaň být považována i za propagaci samotné vlády. Kampaň kritizují i někteří vlivní lidé sociálních sítí.

Mám z toho radost, říká šéf vládní komunikace

Ředitel odboru komunikace Úřadu vlády si za touto částí kampaně nicméně stojí. A to jak za videoukázkami, tak i za využití sociální sítě TikTok. "Rozhodli jsme se pro TikTok a další sociální sítě proto, abychom doručili tato skvělá a důležitá videa všem věkovým skupinám, od mladých lidí až pro seniory," řekl Vořechovský, podle kterého jsou vystaveny dezinformacím všechny generace. "Děti, rodiče i prarodiče. A my chceme tato varování před dezinformacemi doručit všem," dodal.

Považuje za důležité, že ve videích mluví známí odborníci, například ministr zdravotnictví Jan Blatný, jeho předchůdce Roman Prymula, epidemiolog Petr Smejkal a další. "Všechno jsou to top experti, kteří vyvracejí nejrozšířenější dezinformace o očkování. Mám z toho opravdu radost," uvedl Vořechovský.

O radosti z projektu mluví i jedna z tváří kampaně Anna Šulcová. "Vyvracíme spoustu mýtů a šíříme podložené informace s pomocí lidí, kteří tématu rozumí nejvíc. V každém spotu odkazujeme také na stránky covid.gov.cz, kde každou dezinformaci odborníci blíže popisují. Mám z tohoto projektu velkou radost, věřím v něj a věřím v nás," uvedla Šulcová.

Na svém Twitteru se už několikrát tématu věnovala a doporučovala svým sledujícím, kterých má velmi mnoho, kde najdou důvěryhodné informace. "Udělala jsem seznam několika zdrojů s ověřenými informacemi, které vysvětlují fungování viru jako takového a následnou potřebu vakcinace. Všechny přikládám," oznamovala například před měsícem.

Hlavní část vládní kampaně proti dezinformacím ale ještě nezačala. Podle Vořechovského příští týden vyberou agenturu a výsledky její práce se objeví v únoru, nejpozději na začátku března.

"Udělali jsme zakázku malého rozsahu do 3,5 milionu korun, vypsali jsme kreativní brief a 15. ledna jsme oslovili napřímo pět agentur, u kterých víme, že jsou kvalitní. Ve středu nám přišly čtyři nabídky a příští týden budeme vybírat vítězný návrh," popisuje Vořechovský za Úřad vlády, který převzal boj proti dezinformacím od ministerstva zdravotnictví. Jeho role bude za přidělených 50 milionů korun nakoupit mediální prostor, ve kterém bude kampaň vítězná firma šířit.