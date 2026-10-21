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Domácí

„Vláda je jako alkoholik,“ řekl Kupka. ODS hledá úspory a chce prolomit daňové tabu

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Ve sněmovně začal boj o státní rozpočet pro rok 2027. Ten, který navrhuje vládní většina, počítá s tím, že by stát příští rok hospodařil se „sekerou“ 386 miliard korun. S tím jsou nespokojeni všichni – představitelé vlády i opozice. ODS představila sérii opatření, která by měla deficit snížit asi o 100 miliard. A v rámci toho by strana prolomila i jedno tabu – uvalení spotřební daně na tiché víno.

32. kongres ODS, Martin Kupka
Předseda ODS Martin Kupka považuje navrhovaný schodek státního rozpočtu 386 miliard za nepřijatelný. Strana předtavila návrh úspor ve výši 100 miliard.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je rozpočet pro příští rok „věrohodnější a důvěryhodnější než ty, které předkládala vláda minulá“.

Šéfka státní kasy se v tomto tvrzení odkazovala na ty, co státu půjčují. Tedy na domácnosti, které tak činí nákupem dluhopisů, nebo na americkou úvěrovou ratingovou agenturu Standard & Poor's, která nedávno zlepšila výhled ratingu České republiky.

„Tento rozpočet je rekordně investiční, vrací zdravotnictví do černých čísel, dává historicky největší sumu na obranu, přináší největší platovou reformu od zrušení superhrubé mzdy ve prospěch zaměstnanců. Je silně prorůstový a díky němu ekonomika naší země bude podle všech dostupných predikcí fungovat příští rok citelně lépe než většina ostatních ekonomik v Evropské unii,“ uvedla během svého vystoupení ministryně.

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Přesto i Schillerová před poslanci řekla, že není s navrhovaným schodkem spokojená. „Jistě, přála bych si deficit nižší, ale přes veškerou snahu (…) jsme nemohli za necelých dvanáct měsíců vymazat dědictví (předchozí vlády – pozn. red.),“ uvedla ministryně.

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Šestnáct bodů úspory

Podle šéfa ODS Martina Kupky je navrhovaný rozpočet „armagedon“. „Vláda místo odpovědného hospodaření připravuje destrukci veřejných financí a bere budoucnost dalším generacím,“ uvedl předseda občanských demokratů.

Ten spolu se svým stínovým ministrem financí Janem Skopečkem představil 16 bodů, které mají přinést úsporu 101,6 miliardy korun.

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Uspořit 20 miliard korun chce ODS na platech ve veřejné sféře, kdy počítá i se snížením úředníků, ale ne s plošným snižováním platů. Strana pak navrhuje i další úspory.

Například 18 miliard úspor získaných snížením státního příspěvku na poplatky za obnovitelné zdroje energií, 11 miliard za zachování plateb za státní pojištěnce, 10 miliard za snížení provozních výdajů státu, 8,5 miliardy v souhrnu na důchodech.

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Zdanění tichého vína

V rámci bodů úspory je i pětimiliardová položka s názvem „narovnání spotřebních daní u alkoholu“. Co se pod tímto schovává? Třeba i zavedení této daně u tichého vína. Což je krok, ke kterému se zatím žádná vláda neodhodlala, včetně té minulé, kde ODS hrála hlavní roli.

Stínový ministr financí Jan Skopeček.
Stínový ministr financí Jan Skopeček.Foto: ODS

Skopeček ale na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že se takovému kroku nebrání. „I v předchozí vládě a jako stínový ministr financí budu vždycky říkat, i když se mnou třeba někteří kolegové nebudou souhlasit, že je spravedlivé, aby alkohol byl zdaňován bez ohledu na to, o jaký typ alkoholu se jedná.“

„A že má být spravedlivě zdaňován podle obsahu alkoholu v litru tekutiny. A je mi jedno, jestli je to pivo, tvrdý alkohol, nebo víno,“ řekl ekonomický expert strany s tím, že on v tom logiku nevidí.

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„Ve chvíli, kdy se nám podaří ochránit malé vinaře na Moravě, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Ale zároveň si přiznejme, že v minulosti sazby celkového zdanění alkoholu rostly poměrně rychle a rostly tak, že celkový výnos spotřební daně klesl. Tam si myslím, že jsme se dostali za nějaký optimální bod a že k té debatě se máme vrátit,“ míní Skopeček.

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Podle dřívějších odhadů by zavedení spotřební daně na tiché víno přineslo státní kase asi čtyři miliardy korun. Proti se ale staví část politiků s odůvodněním, že by zavedení daně znevýhodnilo české vinaře oproti konkurenci v Evropě.

Tři panáky whisky

Podle představitelů ODS není pravda, že si stát půjčuje jen na investice. „Při plánovaném schodku 386 miliard korun a kapitálových výdajích 290 miliard si vláda půjčuje 96 miliard korun na běžný provoz. To nejsou investice do budoucnosti, ale projídání peněz budoucích generací,“ řekl Skopeček.

Politici ODS pak opakovaně řekli, že není možné, aby v době, kdy má česká ekonomika v roce 2027 podle prognóz růst rychleji než letos, vláda navrhovala růst výdajů o 6,5 procenta a další prohloubení strukturálního schodku.

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„Nejvíc je to podobné notorickému alkoholikovi, který říká, že už přestane neboli že v případě státního rozpočtu konečně začne šetřit. Slibuje, slibuje, a aby potvrdil, že už přestane pít, tak do sebe kopne tři panáky whisky. Tak tohle přesně je způsob, který odmítáme na straně současné vlády,“ uvedl Kupka.

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ODS plánuje, že navrhne vládě přepracování rozpočtu vládou s úpravami, které navrhuje. A v případě, že by to neprošlo – což je velmi pravděpodobné – bude strana v rámci projednávání rozpočtu ve druhém čtení navrhovat úpravy, které by se promítly do rozpočtové rezervy.

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